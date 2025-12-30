Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

Обир с автомат "Калашников" в София: Ще те убия. Това е обир!

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

О кръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 100 хиляди лева на собственика на частната АГ болница в града Николай Йорданов. Той е разследван за изчезването на 3,2 милиона лева от болницата, предаде NOVA.

Защитата на собственика на лечебното заведение твърди, че става дума за около 1,8 милиона лева, които са били заприходени и внесени по банковите сметки на болницата в съответствие със закона за счетоводството.

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Прокуратурата поиска налагане на най-тежката мярка “задържане под стража” с аргумент, че има обосновано предположение за извършено престъпление. Защитата оспори тези твърдения.

Междувременно Николай Йорданов заяви, че работата в болницата протича нормално.

„Предмет на делото е квалифицирана кражба, която е в големи размери“, обясни заместник окръжен прокурор Ангел Ангелов.

Разкриха подробности за кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив

„Той не е откраднал, а е заприходил тези пази съгласно Закона за счетоводството и го е направил в сметките на дружеството“, заяви защитата Йордан Давчев.

„Моето място е да съм в болницата, сред хората, да сплотявам общия дух и това да помага на всички пациенти, които разчитат на грижите на нашата болница“, каза Николай Йорданов.