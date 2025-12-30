България

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Съдът потвърди парична гаранция от 100 хил. лв. за обвиняемия

30 декември 2025, 20:34
Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници
Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ
Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София
Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях
Обир с автомат

Обир с автомат "Калашников" в София: Ще те убия. Това е обир!
След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село
Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

О кръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 100 хиляди лева на собственика на частната АГ болница в града Николай Йорданов. Той е разследван за изчезването на 3,2 милиона лева от болницата, предаде NOVA.

Защитата на собственика на лечебното заведение твърди, че става дума за около 1,8 милиона лева, които са били заприходени и внесени по банковите сметки на болницата в съответствие със закона за счетоводството.

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Прокуратурата поиска налагане на най-тежката мярка “задържане под стража” с аргумент, че има обосновано предположение за извършено престъпление. Защитата оспори тези твърдения. 

Междувременно Николай Йорданов заяви, че работата в болницата протича нормално.

„Предмет на делото е квалифицирана кражба, която е в големи размери“, обясни заместник окръжен прокурор Ангел Ангелов.

Разкриха подробности за кражбата на 3,2 млн. лева от болница в Пловдив

„Той не е откраднал, а е заприходил тези пази съгласно Закона за счетоводството и го е направил в сметките на дружеството“, заяви защитата Йордан Давчев.

„Моето място е да съм в болницата, сред хората, да сплотявам общия дух и това да помага на всички пациенти, които разчитат на грижите на нашата болница“, каза Николай Йорданов.

Източник: NOVA    
Пловдив Николай Йорданов Съдебен процес
Последвайте ни
Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Огромен банков обир за 30 млн. евро в Германия

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Свят Преди 3 часа

Обмяната ще се предоставя на определени за целта места

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Тревога в Истанбул, танкери се сблъскаха в Мраморно море

Свят Преди 4 часа

На мястото незабавно са били изпратени спасителни екипи

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Защо Дженифър Лопес все още не излиза с никого година след развода с Бен Афлек

Любопитно Преди 4 часа

Година след развода с Бен Афлек, Дженифър Лопес е щастлива сама и не излиза с никого, фокусирайки се върху работата и децата си - тя наскоро сподели, че бившите ѝ мъже никога не са я обичали истински, но двамата с Афлек запазват близки отношения

Кориандър

Тази подправка е супер здравословна, задължителна е за всяка кухня

Любопитно Преди 5 часа

Разберете защо трябва да включвате тази ароматна зелена съставка в диетата си всеки ден

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

Бойко Борисов: Парите вече не изтичат, а влизат в хазната

България Преди 5 часа

Принц Уилям

Кралско богатство: Разкриха доходите на принц Уилям за 2025 г.

Любопитно Преди 5 часа

Ролята на принц Уилям като принц на Уелс е свързана със значителни финансови ресурси

Спряха всички влакове под Ламанша

Спряха всички влакове под Ламанша

Свят Преди 6 часа

Причината е прекъсване на електрозахранването

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

България Преди 6 часа

Той е контактен и в състояние, което му позволява да се придвижва

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Любопитно Преди 7 часа

Могат да се идентифицират пет ключови области на безпокойство: рискове от хранително отравяне, пожароопасни декоративни елементи, използване на пиротехнически средства, измръзване и рискът дете да се изгуби в тълпата

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Любопитно Преди 7 часа

Крал Чарлз III удостои Идрис Елба с рицарско звание за борба с младежката престъпност, а Синтия Ериво от „Wicked“ с MBE за музика и драма в новогодишния почетен списък за 2026 г., където са наградени още футболистки, фигуристи и общо 1157 души

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

България Преди 7 часа

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 1 януари 2026 г.

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Има ли лаптопът ни конкретен срок на живота си

Технологии Преди 7 часа

Според някои твърдения в интернет, лаптопите имат предопределена продължителност на своята работа преди да е нужен нов и този срок може да бъде разбран чрез няколко семпли проверки на състоянието

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

Пътувате с карта в София? Ето какво се променя около Нова година

България Преди 7 часа

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута

.

Мъж загина, след като беше блъснат от влак край Атина

Свят Преди 7 часа

Мъжът е починал от получените наранявания

Средната продължителност на живота в България се увеличава

Средната продължителност на живота в България се увеличава

България Преди 7 часа

При мъжете тя е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока - 79.3 години

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Любопитно Преди 7 часа

2025-а беше трудна година за всички нас и може би основното ви постижение беше, че запазихте психичното си здраве и продължихте да работите

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Anti-aging без игли – кои са новите естествени алтернативи

Edna.bg

Поставяме ли наистина ново начало с Нова година – или просто си го обещаваме?

Edna.bg

Антъни Джошуа остава в болницата в Нигерия

Gong.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Астън Вила, състави

Gong.bg

Евакуираха 20 души заради пожар в блок в София

Nova.bg

Защитници на животните искат ограничаване на пиротехниката по Нова година

Nova.bg