Обир с автомат "Калашников" в София: Ще те убия. Това е обир!

От СДВР поясниха, че са иззети оръжие и ръчна граната

30 декември 2025, 08:25
И ма задържани за въоръжения грабеж в магазин в София, потвърдиха пред NOVA от СДВР. Данните към момента сочат, че откраднатата сума възлиза на 2000 лв. Арестуваните са баща и син.

Припомняме, че в понеделник, малко след 19.30 ч., въоръжен мъж с автомат "Калашников" влезе в магазин за алкохол от голяма верига в кв. "Красно село". Според управителя на обекта продавачката отказала да даде оборота и натиснала паник бутона. Нападателят обаче е успял да вземе парите от касата, пресягайки се през щанда, след което избягал с кола, в която го чакал друг мъж. Записи от камери за видеонаблюдение са заснели кражбата. 

"Мъжът е заплашил продавачката  с думите „Ще те убия. Това е обир”. След отказ от нейна на страна да даде парите, ѝ казва, че ще взриви граната. Тя вече предава парите и той напуска обекта. По-късно бащата е установен в близък блок, който се оказва домашният адрес на двамата, а синът е задържан в друг квартал на бул. "Христо Ботев". Ще бъде внесено искане за постоянна мярка спрямо тях "задържане под стража" на 1 януари", уточни заместник градският прокурор на София Георги Мойсев.

От СДВР поясниха, че са иззети оръжие, ръчна граната и колата, с която двамата са избягали от престъплението.

Бащата не е криминално проявен, синът му обаче е лежал в затвора за убийство 15 години, като реално е на свобода от половин година, допълват от полицията.

Източник: NOVA    
Въоръжен грабеж София Задържани СДВР 2000 лв Магазин за алкохол Красно село Продавачка Паник бутон Видеонаблюдение
Всичко от днес

