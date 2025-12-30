България

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

Според него е станал обект на атака заради своя снимка с Васил Терзиев и спечелен проект

30 декември 2025, 10:45
"Не съм монтирал аз камерите. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището има табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп до камерите само в коридорите и класните стаи"

Това каза бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов, съобщи NOVA.

Според него камерите вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 година. "Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никой не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столична община явно доведе до атака срещу мен, заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа, училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.

Той отрече уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. По време на служебното правителство се явих на конкурс, по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни задържаният. 

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившият директор на столичното училище 138-мо училище Александър Евтимов. Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Източник: NOVA    
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

