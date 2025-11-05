Свят

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

5 ноември 2025, 07:32
САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан
Източник: iStock

А мериканските въоръжени сили убиха двама мъже при удар по подозрителен плавателен съд в международни води в източната част на Тихия океан, съобщи днес министърът на отбраната Пийт Хегсет.

"Разузнавателните данни потвърдиха, че плавателният съд е участвал в контрабанда на наркотици, минавал е по известен маршрут за наркотрафик и е бил натоварен с наркотици", каза Хегсет в "Екс".

В публикацията му има прикачен 18-секунден клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира.

 

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
