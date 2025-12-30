Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Т акситата няма да въвеждат двойни или тройни тарифи в новогодишната нощ въпреки очаквания засилен интерес и преминаването от лев към евро. Това заяви председателят на Съюз „Такси“ Кирил Ризов. По думите му няма основания за спекулации с цените в новогодишната нощ, а както шофьорите, така и клиентите ще бъдат по-малко и се очаква по-слаб трафик, съобщи NOVA.

Таксиметровите шофьори ще бъдат сред първите търговци, които реално ще усетят преминаването към еврото, тъй като апаратите ще сменят валутата си автоматично в полунощ.

Ризов подчерта, че няма притеснения относно техническата готовност на апаратите. „Те са със сменени чипове и няма как – автоматично ще се преобърнат от лева в евро“, заяви председателят на Съюз такси.

По отношение на плащанията Ризов увери, че клиентите ще могат да използват всички досегашни начини. „Всеки клиент ще може да плаща както кеш, така и по електронен път, както винаги го е правил. Разбира се, може и през ПОС терминал“, каза той. В същото време уточни, че работата на ПОС терминалите зависи от банките и операторите, а не пряко от шофьорите. „Затова винаги е добре да се пита, когато някой иска да плаща с ПОС терминал, дали в момента той работи“, допълни Ризов.

На въпрос дали съществува риск от злоупотреби, особено в контекста на смяната на валутата, Ризов беше категоричен, че основният проблем не е нов. „Винаги има една единствена злоупотреба – шофьорът да иска два или три пъти повече от показанието на апарата. Това е единствената злоупотреба, друга няма“, заяви той. Според него най-сигурният начин клиентите да се предпазят е да използват приложения и платформи за поръчка на такси или предварително да уточнят условията преди да се качат в автомобила.

В заключение Ризов посъветва клиентите в новогодишната нощ да разчитат на утвърдените практики. „Всичките клиенти отдавна са научили и си поръчват през приложенията, за да им е чиста работата“, заяви той и добави, че дори бакшиш може да бъде предварително заявен чрез платформите.