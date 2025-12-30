България

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Таксиметровите шофьори ще бъдат сред първите, които реално ще усетят преминаването към еврото

30 декември 2025, 14:15
Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София
Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира

Експерти за протестите в Сърбия: Демокрацията там не функционира
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях
Обир с автомат

Обир с автомат "Калашников" в София: Ще те убия. Това е обир!
След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село
Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище
Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката
Въоръжен грабеж в магазин в София

Въоръжен грабеж в магазин в София

Т акситата няма да въвеждат двойни или тройни тарифи в новогодишната нощ въпреки очаквания засилен интерес и преминаването от лев към евро. Това заяви председателят на Съюз  „Такси“ Кирил Ризов. По думите му няма основания за спекулации с цените в новогодишната нощ, а както шофьорите, така и клиентите ще бъдат по-малко и се очаква по-слаб трафик, съобщи NOVA.

Таксиметровите шофьори ще бъдат сред първите търговци, които реално ще усетят преминаването към еврото, тъй като апаратите ще сменят валутата си автоматично в полунощ.

Ризов подчерта, че няма притеснения относно техническата готовност на апаратите. „Те са със сменени чипове и няма как – автоматично ще се преобърнат от лева в евро“, заяви председателят на Съюз такси.

По отношение на плащанията Ризов увери, че клиентите ще могат да използват всички досегашни начини. „Всеки клиент ще може да плаща както кеш, така и по електронен път, както винаги го е правил. Разбира се, може и през ПОС терминал“, каза той. В същото време уточни, че работата на ПОС терминалите зависи от банките и операторите, а не пряко от шофьорите. „Затова винаги е добре да се пита, когато някой иска да плаща с ПОС терминал, дали в момента той работи“, допълни Ризов.

На въпрос дали съществува риск от злоупотреби, особено в контекста на смяната на валутата, Ризов беше категоричен, че основният проблем не е нов. „Винаги има една единствена злоупотреба – шофьорът да иска два или три пъти повече от показанието на апарата. Това е единствената злоупотреба, друга няма“, заяви той. Според него най-сигурният начин клиентите да се предпазят е да използват приложения и платформи за поръчка на такси или предварително да уточнят условията преди да се качат в автомобила.

В заключение Ризов посъветва клиентите в новогодишната нощ да разчитат на утвърдените практики. „Всичките клиенти отдавна са научили и си поръчват през приложенията, за да им е чиста работата“, заяви той и добави, че дори бакшиш може да бъде предварително заявен чрез платформите.

Източник: NOVA    
Таксита Нова година Преминаване към еврото Цени на таксита Таксиметрови апарати Плащания ПОС терминали Злоупотреби Приложения за такси Кирил Ризов
По темата

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Голяма авария в центъра на София, без парно и топла вода на Нова година

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

Откриха издирвания на Витоша млад мъж

Обир с автомат

Обир с автомат "Калашников" в София: Ще те убия. Това е обир!

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Последни новини

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Какво застрашава децата по Нова година и как да ги предпазим

Любопитно Преди 52 минути

Могат да се идентифицират пет ключови области на безпокойство: рискове от хранително отравяне, пожароопасни декоративни елементи, използване на пиротехнически средства, измръзване и рискът дете да се изгуби в тълпата

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Крал Чарлз удостои Идрис Елба с рицарско звание

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III удостои Идрис Елба с рицарско звание за борба с младежката престъпност, а Синтия Ериво от „Wicked“ с MBE за музика и драма в новогодишния почетен списък за 2026 г., където са наградени още футболистки, фигуристи и общо 1157 души

.

Мъж загина, след като беше блъснат от влак край Атина

Свят Преди 1 час

Мъжът е починал от получените наранявания

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Усещате се като провал в края на годината? Прочетете това

Любопитно Преди 1 час

2025-а беше трудна година за всички нас и може би основното ви постижение беше, че запазихте психичното си здраве и продължихте да работите

Бионсе официално стана милиардерка

Бионсе официално стана милиардерка

Любопитно Преди 1 час

Бионсе официално стана милиардер благодарение на турнетата си, музиката и бизнес империята Parkwood Entertainment, присъединявайки се към съпруга си Джей Зи и утвърждавайки семейството си като музикална и бизнес сила

,

Русия призова за сдържаност, след като Тръмп предупреди Иран за възможен удар

Свят Преди 2 часа

Иран отрича да има програма за ядрени оръжия

НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

НСИ: На човек от населението се падат по 9 755 лв. от БВП

България Преди 2 часа

Днес НСИ оповести ключовите показатели за България към 30 декември 2025 година. Следваща актуализация ще е на 3 април 2026 година

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Как да избегнем махмурлука на 1 януари: съветите на лекарите

Любопитно Преди 2 часа

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Свят Преди 2 часа

Жители блокираха част от главния път Е79

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Китай продължи мащабните си военни учения с бойни стрелби около Тайван

Свят Преди 2 часа

Освен това Тайван е засякъл 14 китайски военни кораба, осем други плавателни съда и един стратостат

.

Европейски лидери обсъждат преговорите за мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Срещата е част от продължаващите неспирно от ноември дипломатически усилия за прекратяване на конфликта

,

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 3 часа

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че въоръжените сили на страната му напредват уверено по цялата фронтова линия

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Джордж и Амал Клуни получиха френско гражданство

Любопитно Преди 3 часа

Джордж и Амал Клуни официално получиха френско гражданство, след като напуснаха Холивуд от притеснение за възпитанието на 8-годишните си близнаци, избирайки живот във ферма във Франция, далеч от папараци и средата на Лос Анджелис

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

Разследват убийство на 75-годишен мъж, задържаха сина му

България Преди 3 часа

Деянието е извършено по особено мъчителен начин чрез нанасяне на удари с нож в областта на гръдния кош

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Три зодии ще процъфтяват финансово през 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Според астролозите три представители на зодиакалния кръг ще се радват на особено благоприятни условия за увеличаване на доходите си. Нови възможности ще се открият пред Телец, Лъв и Козирог

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Лукашенко помилва 20 политически затворници

Свят Преди 3 часа

Въпреки това в страната остават зад решетките над 1000 политически затворници

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

Дженифър Лопес не излиза с никого... година след развода с Бен Афлек!
Edna.bg

Edna.bg

Какво е било последното публично желание на Бриджит Бардо?
Edna.bg

Edna.bg

Засипаха с похвали Никола Цолов след дебюта му във Формула 2
Gong.bg

Gong.bg

Възелът е разплетен: Алекс Николов е №2 в световния волейбол
Gong.bg

Gong.bg

Баща и син са задържаните за грабежа на магазин в София, по-младият излежал присъда за убийство
Nova.bg

Nova.bg

Слънце, дъжд или сняг: Каква е месечната прогноза за януари
Nova.bg

Nova.bg