Английски съдия: Бум на млади българи, вербувани за наркотици на Острова

Той заяви, че това е третият българин, когото праща зад решетките през последните седмици за продажба на кокаин

23 октомври 2025, 08:38
Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?

Китай ще купи 20 руски Ил-78, цел - световна военна сила?
Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании
Наградиха със

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия
Зеленски: Предложението на Тръмп е

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"
Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"
Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България
Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент

Вучич: Терористичен акт пред сръбския парламент
Никола Саркози е в затвора с двама охранители

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

А нглийски съдия предупреди, че млади българи вероятно са вербувани от банди за продажба на наркотици на Острова. Съдия Джеймс Адкин от Наказателния съд в Труро коментира темата, след като осъди 20-годишния Йордан Янакиев на 22 месеца лишаване от свобода. Той заяви, че това е третият българин, когото праща зад решетките през последните седмици за продажба на кокаин в Нюкий - един от най-известните английски курорти за сърф, съобщава NOVA.

Най-големият удар срещу телефонни кражби в историята на Великобритания: Разбиха глобална престъпна мрежа

Янакиев е бил спасител по родното Черноморие. Само преди няколко месеца пристигнал в Обединеното кралство. Бил заловен с 18 опаковки кокаин. Според защитата му той отишъл на Острова, за да сърфира, но попаднал на неподходящи хора. Янакиев ще бъде депортиран у нас.

Другите двама, осъдени от съдия Адкин, са 21-годишният Мартин Михайлов и 25-годишният Венцислав Чавдаров. Първият излежава присъда от 30 месеца затвор, а вторият – 2 години. Според съда Чавдаров умишлено наемал млади и неосъждани българи, за да може, след евентуалното им залавяне, да лежат по-кратко в затвора.

Наркотрафик Българи във Великобритания Престъпни банди Кокаин Съд Затвор Депортация Вербуване
Два трамвая се удариха на гара

Два трамвая се удариха на гара "Подуяне" в София (СНИМКИ)

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Тройното убийство в Бургаско: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

Volkswagen спира производството на Golf заради недостига на чипове

<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

<p>Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора</p>

Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора

Свят Преди 31 минути

По случая е започнало разследване

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

България Преди 1 час

Визитата е по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам

<p>Зеленски ще присъства на срещата на Европейския съвет в Брюксел</p>

Европейският съвет обсъжда укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

Свят Преди 2 часа

От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков

Рядко явление: Червени светкавици и Млечният път озариха небето

Рядко явление: Червени светкавици и Млечният път озариха небето

Свят Преди 2 часа

"Не можехме да повярваме – имаше много викове, крясъци и всякакви емоции в тъмното“

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

Свят Преди 2 часа

Новите правила въвеждат и допълнителни изисквания за курсистите в автошколите

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 6° и 25°

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Технологии Преди 3 часа

В сравнение с настоящите най-бързи суперкомпютри

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 9 часа

Това се случи по време на новата седмична мисия, озаглавена “Апокалипсис”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Борбеният Траян изведе Лечителите до категорична победа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 10 часа

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

България Преди 12 часа

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 12 часа

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

България Преди 13 часа

Предвижда се топлоподаването да бъде преустановено от 24 октомври

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Любопитно Преди 14 часа

Ще напусне ли Къщата провокативният Цецо?

