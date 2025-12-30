България

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

Как ще се справят с непосилните за тях разходи за ремонт?

30 декември 2025, 08:16
Има задържани за въоръжения грабеж в София

Има задържани за въоръжения грабеж в София
Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище

Съдът решава остава ли на свобода бившият директор на 138-о училище
Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката

Тежка катастрофа с две жертви затвори пътя към Прохода на Републиката
Въоръжен грабеж в магазин в София

Въоръжен грабеж в магазин в София
Протести в София и Бургас в защита на лева

Протести в София и Бургас в защита на лева
Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани
Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ
Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

С лед ураганните ветрове, които връхлетяха Пазарджишко, щетите продължават да излизат наяве. В село Лесичово едно семейство остана без покрив над главата си, след като силният вятър напълно отнесе покривната конструкция на дома им, съобщи NOVA.

Щетите са сериозни, а необходимата сума за ремонт е непосилна за семейството. Затова те разчитат на помощта на близки, съседи и доброволци.

Според собственика на къщата Неделко Николов най-важното е, че няма пострадали. "В неделя около 10 ч. сутринта се появи много силен вятър. Покривът излетя и отиде в двора на комшийката. Тя извади късмет, добре, че се беше прибрала и не пострада. Всяка една помощ е добре дошла. Около 75-80 квадрата липсва и трябва спешно да се ремонтира за зимата", сподели той. 

Зам.-кметът на Лесичово Веселина Милкова отбеляза, че почти няма къща в селото, която да не е получила щети от силната буря. "Има обърнати керемиди, липсващи била. Във всеки двор има паднали дървета, започнахме премахването им. В продължение на 12 часа в Лесичово и Калугерово нямаше ток, в Боримечково и Церово положението е същото. Гаражите масово са без покриви", обобщи Милкова.

Относно семейството, останало без покрив, тя призова който може, да помогне, тъй като има две малки деца - на 1 и 3 години. Доброволци вече дариха средства за керемидите.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Откриха тяло на жена в София

Откриха тяло на жена в София

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

„Не мисля, че ще видим Михаел Шумахер отново“ – разкрива приятел на пилота

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Първи пенсии в евро: Обявиха кога ще се изплащат пенсиите за януари

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

Пророчества за края на 2025 г.: Какво „познаха“ Нострадамус и Баба Ванга

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 4 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 4 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 дни

Виц на деня

Това, че след новогодишното парти ме цепи главата и не помня нищо, почти се понася. По-лошото е, че в офиса колегите съчуствено питат: "Шефът вика…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йемен обяви извънредно положение

Йемен обяви извънредно положение

Свят Преди 23 минути

Сепаратисти завзеха обширни територии от страната

ГКПП „Илинден - Ексохи“

Хаос по границата с Гърция - кои пунктове са затворени и кои работят

България Преди 52 минути

Ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и в двете посоки на границата с Гърция

.

Китай стартира мащабни учения с бойни стрелби около Тайван

Свят Преди 2 часа

Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над него, твърдейки, че само неговите жители могат да решат бъдещето на острова

,

Новогодишно меню: 5 съвета за избягване на преяждане

Любопитно Преди 2 часа

Празниците не са причина да изпитвате издръжливостта на стомаха си

Зеленски: Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ и не вярва на Путин

Зеленски: Украйна се нуждае от подкрепата на САЩ и не вярва на Путин

Свят Преди 2 часа

Той разкри, че среща с президента Доналд Тръмп е била продуктивна

.

Въпроси и отговори за еврото: Как ще разбера каква е промяната в цените?

България Преди 2 часа

Периодът на двойно обозначаване започна на 8 август 2025 г. и ще приключи на 8 август 2026 г.

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Свят Преди 10 часа

Тръмп: Поговорихме си около пет минути и за това време вече решихме три от въпросите

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

САЩ удариха пристанище във Венецуела, обяви Тръмп

Свят Преди 11 часа

Тръмп: Имаше голяма експлозия в района на дока

Путин ядоса Тръмп, каза му за украинската атака

Путин ядоса Тръмп, каза му за украинската атака

Свят Преди 14 часа

Ушаков: Позицията на Русия ще бъде преразгледана по редица договорености

Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин

Свят Преди 15 часа

Зеленски отрече твърденията, наричайки ги "лъжи"

Бриджит Бардо

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Свят Преди 16 часа

Френската филмова икона е починала в присъствието на четвъртия си съпруг Бернар д’Ормал. „Тя прошепна дума на любов към него… и си отиде“, каза представител на нейната фондация за защита на животните

Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Любопитно Преди 16 часа

Мъже в Reddit обсъдиха кои женски навици намират за най-отблъскващи – обсебеност от социалните мрежи, хвалене с мъжко внимание и обвиняване на партньора за всичко, като според тях това прави отношенията „досадни и опасни“

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Любопитно Преди 16 часа

Кейт Уинслет разкри в подкаст, че първите ѝ интимни преживявания като тийнейджърка са били с момичета – откровение, което свързва с ролята си в „Небесни създания“ и отражението на ранните ѝ отношения върху актьорската ѝ кариера

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

България Преди 17 часа

Към момента се събира и анализира информация

Путин: Руската армия уверено напредва в Украйна

Путин: Руската армия уверено напредва в Украйна

Свят Преди 17 часа

Путин: Целта за освобождаване на регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон се реализира поетапно

Владимир Путин

Нов закон на Путин позволява на Русия да не признава решенията на МНС

Свят Преди 17 часа

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои ледена новогодишна нощ

sinoptik.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Риби: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Водолей: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Първа версия за катастрофата на Антъни Джошуа

Gong.bg

Бомба от Благоевград: ясно е кой ще спасява Пирин

Gong.bg

Пенсиите за януари ще се изплащат от 7 до 20 януари

Nova.bg

Има задържани за въоръжения грабеж в София

Nova.bg