Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

След ураганните ветрове: Семейство с две малки деца остана без покрив в пазарджишко село

Обир с автомат "Калашников" в София: Ще те убия. Това е обир!

Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., не знаех за тях

Промени в трафика и засилени мерки за сигурност заради новогодишния концерт в София

Ще бъде ли двойна тарифата на такситата в новогодишната нощ

Х иляди хоспитализирани пациенти са се намирали в игрални зали, докато по документи е трябвало да бъдат в болници, разкри проверка на Националната агенция по приходите.

Сумата, изплатена за тези хоспитализации, вероятно надхвърля 7 млн. лева, като в нея не са включени разходите за медицински изделия и лекарствени продукти, които ще бъдат изчислени допълнително след приключване на проверките.

Много болници приемали пациенти, без да е необходимо

Това заяви подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров във връзка с проверката за непълни или неосъществени хоспитализации на здравноосигурени лица, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

НЗОК засече огромен брой ненужни хоспитализации

Данните се базират на съпоставка между регистрирани посещения в реални игрални зали, отчетени от Националната агенция за приходите (НАП) чрез документ за самоличност и информацията за началото и края на хоспитализациите в информационните системи на НЗОК. Това позволява с висока степен на достоверност да се идентифицират времеви и персонални несъответствия.

Справката обхваща близо 90% от лечебните заведения, които имат договори с НЗОК за болнична помощ, като не са включени единствено най-малките болници с минимален пациентопоток.

Фрапиращи измами в болници откри НЗОК

Предварителният анализ показва зависимост между броя на хоспитализациите и броя на установените несъответствия, което свидетелства за неблагоприятно явление, свързано с поведението на определена категория пациенти. Анализът също показва, че има случаи, при които няма как пациентът самоволно да е напуснал лечебното заведение, тъй като отчетените клинични пътеки или протоколи са свързани с тежки състояния и с интензивно лечение.

Въпреки това от НЗОК подчертават, че на този етап не правят изводи за вина, измами или организирани схеми. Данните са основание за започване на проверки, които ще изяснят всички факти и обстоятелства по всеки отделен случай.

Проверка откри нарушения във всяка трета болница

Заключения за нарушения и санкции ще бъдат правени едва след приключване на проверките. Целта на предприетите действия е защита на публичния ресурс и подобряване на контрола с възможностите, които дава централизацията на електронните системи, подчерта проф. Мавров.