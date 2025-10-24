България

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън

24 октомври 2025, 09:30

59 жени, чиито имена ще запазим в тайна - толкова са потърпевшите, от които получихме сигнали след излъчването на първото разследване за последиците от прием на хранителна добавка за отслабване в рубриката „Високо напрежение” преди две седмици. Някои от жените застават с лицето си пред Татяна Йорданова, за да разкажат какво са преживели след употреба на „Слимакс” в продължание на няколко дни. От всички 59, 10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън – рядко, но животозастрашаващо състояние, описано в медицинската литература с висок процент на смъртност, съобщи NOVA.

Историята на една от спасените

„Първия ден изпих едно хапче и вечерта имах толкова енергия, все едно бях изпила 10 енергийни напитки. Не можех да спя. На седмия ден си казах, че щом няма обрив, няма и странични ефекти, и продължих да го пия. Докато един ден не се събудих цялата в пъпки. До следобеда лицето ми беше пламнало, имах обрив и по гърлото. Пулсът ми беше 130. В спешното казаха, че мога да се задуша... Първата вечер не исках да заспивам, защото не знаех дали ще се събудя“, разказва една от спасените, която все още е на лечение в токсикологията.

Какво има в хранителната добавка, която обещава магическо отслабване?

Това е въпросът, който всички тези жени си задават. Георги Маринов - мъжът, който предлага хранителната добавка в своя TikTok канал, казва, че съставът е изцяло билков, а кофеинът е причината за свръхенергията и сърцебиенето, които повечето жени твърдят, че са изпитали още след първото хапче.

Каква е истината?

След молба от страна на NOVA Изпълнителната агенция по лекарствата изследва таблетките за кофеин и установи, че в тях не се съдържа такъв. Остава въпросът кое вещество в тези хапчета предизвиква толкова силен прилив на енергия, безсъние, паник атаки, задух и обрив по цялото тяло, включително в гърлото.

Версията на мъжа, който ги разпространява

След опит да се свържем повторно с Георги Маринов, разбираме, че той вече не отговаря на телефона, на който преди разговаряхме. За сметка на това отговаря на жените, които му звънят от болницата, като им казва, че няма никаква вина за тяхното състояние. Във всички видеа, които качва в ТikTok, твърди, че първият брой на разследването на NOVA е платен, а жените, които са разказвали своите истории, работят за конкуренцията.

„Това може да убие“, алармира професор Стаевска

„Това е по цялото тяло и не са само пъпчици. Реакцията може да засегне лигавици, вътрешни органи, бъбреци, черен дроб – човек може да умре от органна недостатъчност“, обяснява проф. Мария Стаевска, началник на Клиниката по клинична алергология към Александровска болница.

„Дори при навременно лечение има известна смъртност. Не е безобидно“, предупреждава тя.

Какво правят институциите

От ГДБОП твърдят, че са събрали необходимите материали и знаят кой стои зад сайта ironlab, който разпространява добавката. Предали са всичко на прокуратурата. А от там заявяват, че са открили нарушения, но чакат преценката и на Изпълнителната агенция по лекарствата. Те все още не са излезли с информация за това докъде е стигнала работата им по случая.

Има един човек в държавата, който със сигурност е направил всичко възможно, за да не се стига до жени в болница след прием на тези добавки - доктор Дарислав Николов, специализант по анестезиология. Още миналата година попада на сайта, рекламиран от Маринов. Забелязва, че там се продават анаболни стероиди и хормон на растежа.

„Реших просто да пиша на този индивид, да му кажа, че нещата, които прави, са незаконни и много хора може да пострадат. Той ми отговори, че аз не съм никой, а той е енциклопедия от знания на тема хранителни добавки и анаболни стероиди и никой нищо не може да му направи. И ме блокира. Подадох сигнал още на 30 декември 2024 г. до много институции. Резултатът беше да ме викнат в „Киберсигурност" да давам показания, както и в СДВР, защото било образувано досъдебно производство. Тогава смятах, че нещата наистина ще се развият, но в момента – 10 месеца и 22 дни по-късно, не виждам този човек да е спрял да продава въпросните добавки, да си е взел поука или поне да го няма в публичното пространство. По най-наглия начин продължава да обяснява как те са най-великите, което според мен е обида за абсолютно всички хора, които се опитваме да предпазим - нашите пациенти”, допълва д-р Николов.

Нито разрешена за продажба, нито спряна

Въпреки че Българската агенция по безопасност на храните не е издавала разрешение за продажба, „Слимакс“ продължава да се предлага онлайн. Докато някои я купуват, вярвайки в обещаното „бързо отслабване“, други жени все още се възстановяват в болница. Една от тях пита: „Някой трябва ли да умре, за да спрат тази добавка?“.

