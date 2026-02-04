България

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба

4 февруари 2026
Н елегални пептидни продукти, рекламирани като универсално средство за отслабване, по-добър сън и подмладяване, се разпространяват свободно в интернет и социалните мрежи.

Агенцията по лекарствата: Не купувайте онлайн

Разследването установява, че забранени и потенциално опасни лекарства, идващи основно от Китай, достигат лесно до български потребители чрез специализирани сайтове. Продуктите се представят като „изследователски“, което според търговците им оправдава липсата на регистрация и разрешение за продажба в аптечната мрежа, предава NOVA.

Репортер се свързва с един от сайтовете, откъдето получава уверения, че продуктите са „висококачествени“, произведени в „европейски лаборатории“, но не и фармацевтични лекарства.

Поредна измама: Използваха името на проф. Иво Петров във фалшива реклама на медикаменти

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба и ги предлагат именно като „изследователски пептиди“.

„Никой не може да каже какво реално има в тези спринцовки“, заяви магистър-фармацевтът Стефан Минков.

По думите му информацията за продуктите е крайно неясна, а тъй като не са минали по официалния регулаторен път, няма как да бъде доказан реалният им състав.

„Това е абсолютно нелегална търговия. Ако говорим за инжекционни пептиди, рискът е още по-голям – не знаем как се съхраняват, как се транспортират и какви странични ефекти могат да имат“, подчерта Минков.

Продават ли се незаконно лекарства в интернет

Той беше категоричен, че понятието „изследователски подход“ няма място в свободната онлайн търговия с продукти за хора.

Част от тези продукти се рекламират от инфлуенсъри в социалните мрежи, а в някои случаи се използват и образи на лекари – без тяхно знание – за да се внуши доверие. Според експертите това е изключително опасна тенденция, която трябва да бъде подложена на строг контрол от страна на институциите.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Брънзалов определи твърденията на търговците като „пълни глупости и шарлатания“. Той обясни, че за да бъде приет един медикамент, той трябва да има одобрена кратка характеристика от Изпълнителната агенция по лекарствата и да се изписва от лекар с рецепта.

„Не мога да си поставя инжекция, без да знам какво има в нея и без да съм говорил с лекар. Дори клиничните проучвания изискват информирано съгласие и строг контрол“, заяви Брънзалов.

По думите му Изпълнителната агенция по лекарствата няма правомощия върху хранителните добавки, които се разрешават от Министерството на земеделието и храните. Това създава регулаторни „пробойни“, които недобросъвестни търговци използват.

Д-р Брънзалов разкри още, че често става жертва на злоупотреби с името и образа си. „Създават се цели клипове с изкуствен интелект. Никога не съм рекламирал лекарства или продукти в интернет“, заяви той и призова зрителите да не се доверяват на подобни материали.

Лекарите апелират хората да не купуват и използват подобни продукти, да не се доверяват на реклами в социалните мрежи и при съмнение да подават сигнали до компетентните органи.

Източник: NOVA    
