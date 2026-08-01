Свят

Огнен ад и смъртоносни бури в Германия: Пожар излезе извън контрол, има жертви и тежко ранени

Над 330 огнеборци се борят с голям горски пожар в Бавария, а силни гръмотевични бури и тежка катастрофа взеха още жертви в различни части на страната

Василена Василева Василена Василева

1 август 2026, 10:58
Огнен ад и смъртоносни бури в Германия: Пожар излезе извън контрол, има жертви и тежко ранени
Източник: AP/БТА

Г олям горски пожар в района на Фройденберг в баварската област Горен Пфалц излезе извън контрол, съобщи ДПА. В овладяването на огнената стихия участват около 330 пожарникари и спасители.

Според властите в окръг Амберг-Зулцбах силният вятър продължава да разпалва огъня и значително затруднява работата на екипите.

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  • Труднодостъпен терен и опасен дим

Гасенето се извършва при изключително тежки условия. Заради пресечения терен пожарникарите достигат до огнищата единствено пеша, а ситуацията допълнително се усложнява от преминала гръмотевична буря.

Местните власти призоваха жителите да избягват района на пожара, като предупредиха, че димът може да представлява риск за здравето.

На хората беше препоръчано да затворят прозорците и вратите на домовете си, да изключат климатичните системи и да следят информацията на местните радиостанции.

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  • Буря уби човек в Източна Германия

Междувременно мощна гръмотевична буря причини смъртта на 28-годишен мъж в региона Саксонска Швейцария в провинция Саксония.

Мъжът е загинал, след като дърво е паднало върху летен театър в град Ратен.

При бурята трима души са получили тежки наранявания, а десетки хора са били евакуирани от района. Към момента няма данни за изчезнали.

  • Почти 100 сигнала заради бурята в Хамбург

Силната буря засегна и Хамбург, където пожарната е реагирала на близо 100 сигнала за кратко време.

По думите на говорител на службата, повикванията са постъпвали "почти всяка минута".

Основно са нанесени материални щети – съборени огради, паднали дървета и откъснати керемиди от покриви. Най-сериозно засегнати са северните и южните части на града.

За щастие, в Хамбург няма информация за загинали или ранени.

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  • Челен удар между микробус и автобус

Тежък пътен инцидент стана и в окръг Гьопинген в провинция Баден-Вюртемберг, където микробус и автобус са се сблъскали челно.

По първоначални данни микробусът е навлязъл в насрещното движение по все още неизяснени причини.

На място е загинал 29-годишният водач на микробуса.

Шофьорът на автобуса и шестима пътници са получили тежки наранявания, а още седем души са пострадали по-леко.

Част от пътниците са останали заклещени в автобуса, което е наложило намесата на пожарникари за извеждането им.

На мястото на катастрофата са изпратени множество линейки и спасителни екипи, включително медицински хеликоптер.

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Германия е изправена пред поредица от екстремни метеорологични явления през последните седмици. Продължителните горещини и засушаването увеличиха риска от горски пожари, особено в южните и източните части на страната. В същото време нахлуването на студени атмосферни фронтове води до мощни гръмотевични бури, придружени от силен вятър, проливни валежи и паднали дървета. Германските власти нееднократно предупреждават, че климатичните промени правят подобни екстремни явления все по-чести и по-интензивни.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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