Латвия затвори границата си с Беларус

Л атвия затвори границата си с Беларус, съобщи вътрешният министър на страната Янис Домбрава, цитиран от Reuters.

В публикация в социалната мрежа X министърът посочи, че решението е взето поради „технически причини“, без да даде повече подробности.

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Домбрава призова всички, които планират да преминат границата, да използват алтернативни маршрути до нормализиране на ситуацията.

Към момента не е съобщено кога граничният пункт ще бъде отворен отново.

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Единственият останал граничен пункт

До момента „Патерниеки“ беше единственият действащ граничен контролно-пропускателен пункт между Латвия и Беларус.

През 2023 г. латвийските власти затвориха другия граничен пункт – „Силене“, като мотивираха решението с нарастващия натиск от незаконната миграция. Според Рига миграционният поток е бил организиран и насърчаван от беларуските власти – обвинения, които Минск отхвърля.

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От 2021 г. насам Полша, Литва и Латвия неколкократно обвиниха Беларус, че използва мигранти от Близкия изток и Африка като инструмент за оказване на натиск върху Европейския съюз. Според трите държави мигрантите са били насочвани към външните граници на ЕС с подкрепата на беларуските власти.

В отговор страните от източния фланг на ЕС засилиха охраната на границите си, изградиха защитни съоръжения и въведоха допълнителни ограничения на граничния трафик. След началото на войната в Украйна отношенията между Европейския съюз и Беларус допълнително се влошиха, а сигурността по източните граници на Общността се превърна в един от основните приоритети на европейските държави.