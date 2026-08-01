1 август: Църквата почита велик подвиг, от днес започва и важен пост

Н а 1 август Българската православна църква почита паметта на светите седем братя Макавеи, майка им Соломония и техния наставник – свещеник Елеазар. На този ден се отбелязва още празникът Изнасяне на Светия Кръст Господен, а с него започва и двуседмичният Богородичен пост, който продължава до празника Успение на Пресвета Богородица на 15 август.

Кои са светите братя Макавеи

Светите Макавеи са сред най-почитаните старозаветни праведници. Те живели през II век преди Рождество Христово, когато еврейският народ бил под властта на сирийския владетел Антиох IV Епифан.

В стремежа си да наложи езическите обичаи, владетелят забранил богослуженията, осквернил Йерусалимския храм и принуждавал евреите да се откажат от своята вяра.

Седемте братя Макавеи, заедно с майка си Соломония и свещеника Елеазар, отказали да се подчинят на заповедите. Те останали верни на Бога въпреки жестоките мъчения и били убити заради своята непоколебима вяра.

Техният подвиг по-късно се превръща в пример за първите християнски мъченици, които също отдават живота си в защита на вярата.

Празник на Светия Кръст

На 1 август православната църква отбелязва и Изнасяне на Светия Кръст Господен.

Празникът възниква още преди VIII век в Константинопол. По традиция на този ден светият Кръст, донесен от света царица Елена от Йерусалим и съхраняван в храма „Света София“, бил изнасян за поклонение. В продължение на две седмици с него се извършвали литийни шествия из града с молитви за здраве, закрила и избавление от болести и бедствия.

В православната традиция Кръстът е символ на саможертвата и Божията любов към човечеството, тъй като чрез Христовата кръстна смърт според християнската вяра е извършено спасението на света.

Започва Богородичният пост

От днес започва и Богородичният пост – един от четирите многодневни пости в православния календар.

Той продължава от 1 до 14 август включително и подготвя вярващите за празника Успение на Пресвета Богородица, който се отбелязва на 15 август. Постът е време за молитва, покаяние и духовно пречистване.

Празникът на светите Макавеи и Изнасянето на Светия Кръст поставя началото на един от най-важните периоди в православния календар през август. През следващите две седмици църквата отбелязва още Преображение Господне (6 август), а кулминацията е на 15 август – Успение Богородично, един от най-почитаните християнски празници. Именно затова началото на август е време, изпълнено с богослужения, поклонения и литийни шествия в много храмове в България.