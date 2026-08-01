Слънчево време през уикенда, температурите достигат 31°

Събота ще бъде слънчева с температури между 31° и 36°, около 31° в София; по Черноморието ще е по-прохладно с 25°–30° и спокойно море.

Условията са подходящи за планина, плаж и активности на открито, но се препоръчва избягване на най-горещите часове и добра хидратация.

През уикенда времето остава предимно слънчево, а при жеги експертите съветват леки дрехи, сянка, повече вода и внимание към признаци на прегряване.

В събота ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°.

В София максималните температури ще бъдат около 31°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 1 август 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 01.08.2026 г. Източник: НИМХ

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В неделя и понеделник ще бъде слънчево, през втория ден в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.

Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър, най-често от изток-североизток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 2 август 2026 г. Източник: НИМХ

Идеи за уикенда според времето:

Разходка или преход в планината - условията са отлични за Витоша и по-високите части. Пикник, разходка в парк или време сред природата. Плаж, плуване и водни активности по Черноморието. Колоездене, спорт или йога на открито в по-прохладните часове. Вечерни разходки, срещи с приятели и активности навън след залез.

Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

алкохол, кофеин и големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

плодове, зеленчуци и салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности.

Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.