С акция без аналог доставиха вода и оборудване в Пирин на гасящите пожара

И зключително сложна и високорискова въздушна операция в хода на действията по локализиране на пожара под връх Шаралия бе проведена в Национален парк „Пирин". Пожарът е възникнал около 20:30 ч. вчера на 2150 м надморска височина, в трудно достъпен район с изключително голяма денивелация, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Хеликоптер на Гранична полиция успешно достави вода и противопожарен инвентар до екипите, работещи на терен, като достигна до стръмен и труднодостъпен планински ръб. Маневрата беше извършена чрез зависване на машината и опиране само на единия колесник в скалния терен, което позволи безопасното разтоварване на необходимите материали.

Пожар в Национален парк „Пирин“

По оценка на участниците в операцията, това е акция без аналог, извършвана досега в Национален парк „Пирин". Тя е пример за отличната координация между екипите на Дирекция „Национален парк Пирин", Гранична полиция, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград и Планинската спасителна служба. Благодарение на професионализма, прецизната подготовка и смелостта на всички участници необходимото оборудване достигна до огнището въпреки изключително тежкия планински релеф.

Директорът на Национален парк "Пирин" Росен Баненски, който е на мястото на пожара от самото начало, изказва своята благодарност на всички екипи, които с неуморен труд и всеотдайност продължават борбата за опазването на една от най-ценните природни територии в България.