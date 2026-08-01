Чудотворната Хавайска икона на Богородица пристигна в София

Ч удотворната икона на Пресвета Богородица – Хавайска бе посрещната в столичния храм „Света София Премъдрост Божия“, откъдето днес ще започне участието ѝ в богослуженията и литийното шествие по повод празника Произхождение (изнасяне) на светия Кръст.

Патриарх Даниил посрещна чудотворната Хавайска икона на Света Богородица в България

От 9:00 часа в храма бе отслужена патриаршеска света литургия. В 10:30 часа започна водосвет по случай празника, а в 11:00 часа тръгна литийно шествие със светия Кръст Господен и чудотворната икона на Пресвета Богородица – Хавайска до храм „Света Неделя“. Оттам ще започне поклонническият път на Рилския чудотворец към Рилския манастир.

Иконата ще остане за поклонение в митрополитския храм „Света Неделя“ от 1 до 5 август. На 3, 4 и 5 август тя ще бъде в храма до 16:00 часа, след което всеки ден ще посещава с делегация различна духовна околия в Софийската епархия.

На 17 и 18 август светинята ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир, а на 19 август ще отпътува от България.

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристигна в петък в България. Тя бе посрещната на летище „Васил Левски“ от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Иконата бе донесена от епископ Ириней, Лондонски и Западноевропейски (на Руската православна църква зад граница – РПЦЗ), от свещеника Нектарий Янгсън, пазител на светинята, и от други клирици на РПЦЗ.

Историята на чудотворната икона започва през 2007 г. в православната общност в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка започва да мироточи и да излъчва благоухание на рози. След църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православни храмове по света.

Оттогава светинята е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а според организаторите са документирани стотици свидетелства за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатен мир при молитва пред образа на Божията Майка.