Тежка катастрофа с български тир в Гърция, спряха движението по магистралата Атина - Ламия

Б ългарски шофьор е оцелял при тежка катастрофа между два тежкотоварни камиона на магистралата Атина–Ламия в Гърция. При инцидента е загинал водачът на другия тир.

Катастрофата е станала малко след 7:00 часа на 123-ия километър от автомагистралата.

По първоначална информация българският шофьор е изгубил контрол над управлявания от него камион по все още неизяснени причини. Товарният автомобил е преминал през разделителната мантинела и е навлязъл в платното за насрещно движение, предава NOVA.

Другият водач не успял да избегне трагедията

Шофьорът на насрещно движещия се тир е направил опит да избегне челния удар, като е предприел рязка маневра. В резултат камионът се е преобърнал извън пътното платно.

Въпреки опита да предотврати сблъсъка, водачът е загинал.

Българският шофьор е оцелял. Към момента не се съобщават подробности за състоянието му.

Пожар след катастрофата

След удара на мястото е избухнал пожар, който е наложил намесата на 16 пожарникари с осем специализирани автомобила.

Огънят е бил овладян след продължителна работа на екипите, а районът е обезопасен.

Временно затвориха магистралата

Заради тежкия инцидент движението по автомагистралата беше временно спряно и в двете посоки.

Автомобилите, пътуващи към Солун, се отклоняват от 115-ия километър при Кастро, а в посока Атина – от 125-ия километър при Мартино.

Гръцката пътна полиция призова шофьорите да спазват въведената временна организация на движението и да предвидят повече време за пътуване.

Причините за катастрофата се изясняват.

Магистралата Атина–Ламия е част от основната пътна артерия А1, която свързва гръцката столица със Северна Гърция и е сред най-натоварените транспортни маршрути в страната. По нея ежедневно преминават хиляди леки и тежкотоварни автомобили, включително множество камиони, извършващи международни превози между Гърция, България и останалите държави на Балканите.

През летните месеци трафикът по трасето традиционно се увеличава заради активния туристически сезон, което повишава риска от тежки пътни инциденти. Гръцките власти редовно призовават водачите да спазват ограниченията на скоростта и да бъдат особено внимателни при управление на тежкотоварни превозни средства.