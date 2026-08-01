Напрежение край Ормузкия проток: Снаряд порази танкер, корабът остана без управление

Т анкер е бил поразен от неуточнен снаряд край бреговете на Оман, в непосредствена близост до входа на Ормузкия проток, съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Reuters.

По информация на организацията инцидентът е станал на около 11 морски мили североизточно от град Лима в Оман.

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Повредено е машинното отделение

В резултат на удара е било сериозно повредено машинното отделение на плавателния съд, вследствие на което екипажът е изгубил възможността да управлява танкера.

Към момента не се съобщава какъв точно е бил снарядът, нито откъде е бил изстрелян. Не е поета и отговорност за атаката.

От UKMTO уточняват, че няма данни за загинали или ранени членове на екипажа, както и за замърсяване на морската среда или разлив на гориво.

Инцидентът се разследва, а плавателните съдове в района са предупредени да проявяват повишено внимание.

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Стратегически район

Град Лима се намира на оманския полуостров Мусандам, който контролира южния вход към Ормузкия проток – една от най-важните морски артерии в света.

През този тесен воден път ежедневно преминават десетки танкери, превозващи суров петрол, втечнен природен газ и други стратегически товари от държавите в Персийския залив към световните пазари.

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Опасения за сигурността

Макар към момента да няма информация за екологични щети или пострадали, инцидентът вероятно ще засили опасенията за сигурността на корабоплаването в региона.

През последните години в района на Ормузкия проток нееднократно бяха регистрирани нападения срещу търговски кораби, миниране на плавателни съдове и прихващания на танкери, което доведе до засилено военно присъствие на редица държави в Персийския залив.

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Ормузкият проток е един от най-важните стратегически морски проходи в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море, като през него преминава приблизително една пета от световния морски износ на петрол. Всяко напрежение или инцидент в района може да окаже влияние върху международните енергийни доставки и цените на суровия петрол.

През последните години регионът многократно се превърна в арена на напрежение между Иран, САЩ и техните съюзници, като редица атаки срещу танкери бяха свързвани с ескалацията на конфликта в Близкия изток. Заради стратегическото значение на протока международни военноморски мисии редовно патрулират в района, за да гарантират свободата на корабоплаването.