Първите военни самолети от САЩ кацнаха в авиобаза "Безмер"

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П ървите два, от очакваните общо 8 американски самолети цистерни, кацнаха в авиобаза "Безмер", съобщиха пред NOVA от Министерството на отбраната.

По отношение на средата за сигурност Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката.

Към момента оценката е, че няма пряка заплаха за страната. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, добавят от Министерството на отбраната.

Протести в Ямбол и Безмер срещу американски самолети

Вчера българският външен министър Велислава Петрова заяви в разговор с иранския си колега Абас Арагчи, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите й това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

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Въпреки това Арагчи остро протестира срещу разполагането на американските самолети на летището в авиобаза "Безмер".

Срещу решението на Народното събрание, позволяващо разполагане на до 8 американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи от Въоръжените сили на САЩ протестират и хората в района на село Безмер и близкия Ямбол.

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Местните жители настояват решението за разполагане на машините да бъде преразгледано, като изразяват притеснения за сигурността на региона и потенциалните рискове при евентуално ескалиране на военния конфликт в Близкия изток.