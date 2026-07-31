Протест на спортни клубове във Варна за пешеходна пътека

С акция без аналог доставиха вода и оборудване в Пирин на гасящите пожара

Интензивен трафик по магистралите у нас, катастрофа с два тира блокира Кресненското дефиле

Р одители и състезатели от спортните клубове по ветроходство и кану-каяк във Варна излязоха на протест днес, предава NOVA.

Столичен квартал готви протест заради опасен път

Причината e липсата на пешеходна пътека на кръстовището между улица „Девня“ и булевард „Република“, където всеки ден десетки деца са принудени да пресичат натовареното кръстовище.

Пешеходци в риск заради преместена пешеходна пътека

Близо две години, след инцидент, при който дете беше блъснато в участъка и все още няма решение на проблема, а родителите са категорични, че няма да спрат да настояват за безопасно пресичане, докато не бъде гарантирана сигурността на децата.