Земетресение в супервулкан в Италия, щети и пострадали

З еметресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси Флегрейските полета, вулканична област близо до Неапол в Южна Италия, ранявайки четирима души и повреждайки сгради и църкви.
Националният институт по геофизика и вулканология на Италия регистрира 10 вторични труса, предава "Евронюз".
Петъчният трус е най-силният от засилването на сеизмичната активност в района през последните години.
Земетресение разтърси района край Неапол
Флегрейските полета са огромен супервулкан в Южна Италия, разположен близо до град Неапол. Те представляват широка калдера с много подводни и надземни кратери, известна с горещите си извори. От 2012 г. се наблюдава нарастваща сеизмична активност в района. През 2024 г. и 2025 г. бяха отчетени трусове с магнитуд от 4,5 и 4,6 по скалата на Рихтер. Над 500 000 души живеят в непосредствена близост до опасната зона, а земетресенията в калдерата се случват на малка дълбочина, като традиционните системи за ранно предупреждение нямат технологично време да се задействат. Последното регистрирано вулканично изригване в района става през 1538 година. То обаче е ограничено по размери. Супервулканът за последно е изригвал преди около 15 000 години.
Днешното земетресение е било усетено в Неапол и съседните населени места.
Италианският министър на гражданската защита Нело Мусумечи заяви, че четирима души са ранени, като има информация за щети по жилищни сгради и няколко църкви.
Италианският отдел за гражданска защита е активирал своя кризисен екип, докато службите за спешна помощ оценяват последствията от труса.
Железопътните услуги по линиите Кумана и Чиркумфлегрея, които свързват Неапол с населените места във Флегрейските полета, са спрени, докато се извършват проверки за безопасност.
Земетресение край най-големия действащ супервулкан в Европа
Местните власти призоваха жителите да запазят спокойствие и да следват официалните инструкции. Много хора избягаха на улиците след земетресението, а в части от Неапол и околностите има прекъсвания на електрозахранването.
A strong magnitude 4.7 earthquake recently struck Campi Flegrei. (Phlegraean Fields) Damage has been reported in Pozzuoli, footage captured shows a landslide occurring in the town. The quake was felt as far as Naples. pic.twitter.com/fvdqtesMGk
— Pacific Wire (@ChynoNews) July 31, 2026