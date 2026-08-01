Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Д евет души загинаха при руски ракетен удар срещу Киев, извършен в ранните часове на съботния ден. 28 са ранени, съобщи Украинската държавна служба за извънредни ситуации (ГСЧС), цитирана от AFP.

Среднощен кошмар в Киев: Жертви и ранени след масирана руска атака

По данни на службата атаката е предизвикала пожари и сериозни разрушения в пет района на украинската столица.

„Има постъпили данни за пожари и разрушения в пет столични района“, съобщиха от ГСЧС в публикация в социалната мрежа X.

Кличко: Киев беше атакуван с балистични ракети

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко трима загинали и петима ранени, но впоследствие украинските спасителни служби актуализираха броя на жертвите.

„По първоначални данни трима души са убити в столицата. Петима жители на Киев са ранени. Всички ранени са настанени в болници“, написа Кличко в Telegram.

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Малко преди това той предупреди, че украинската столица е подложена на атака с балистични ракети.

„В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети. Скрийте се в бомбоубежищата“, призова кметът.

Силни експлозии след въздушната тревога

Очевидци, цитирани от международните агенции, съобщават, че в Киев са били чути поредица от мощни експлозии, след като в града е била обявена въздушна тревога заради опасност от балистични ракети.

Според агенциите украинската столица продължава да изпитва сериозни затруднения при защитата срещу подобен тип оръжия, тъй като прехващането на балистични ракети изисква специализирани системи за противовъздушна отбрана.

Масирана руска атака срещу Киев, има жертви и ранени

През последните месеци Русия значително увеличи броя на комбинираните атаки срещу украински градове, използвайки едновременно балистични ракети, крилати ракети и безпилотни летателни апарати. Киев остава една от основните цели на тези удари заради стратегическото си значение като политически и административен център на Украйна.

Украинските власти многократно са призовавали западните си съюзници за допълнителни доставки на системи за противовъздушна отбрана, включително комплекси, способни да прихващат балистични ракети. Въпреки засилената защита, част от атаките продължават да причиняват жертви и сериозни материални щети.