Изтребител F-35B се разби в Калифорния

И зтребител F-35B Lightning II се разби и избухна в пламъци в американския щат Калифорния. След катастрофата над района се издигна гъст дим, който е бил видим от километри.
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Инцидентът е станал малко преди 10:00 ч. местно време в петък във военновъздушната база на Морската пехота „Мирамар“ (Marine Corps Air Station Miramar) в Сан Диего. Самолетът, който е част от 11-а авиационна група на Морската пехота към 3-то авиационно крило, се е разбил непосредствено преди пистата за кацане, съобщи BBC.
ABD Deniz Piyadeleri'ne ait F-35B savaş uçağının Güney Kaliforniya'daki Miramar Hava Üssü'ne düşmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/5jstgQk2GS— THS Haber (@thshaber) August 1, 2026
От командването заявиха, че пилотът е успял да се катапултира преди удара.
„Пилотът се катапултира и беше транспортиран до местно лечебно заведение. Той е в стабилно състояние и се преглежда и лекува за наранявания, които не застрашават живота му“, се посочва в официално изявление.
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Пожарните екипи на базата са реагирали незабавно, като са покрили останките на самолета с противопожарна пяна и са овладели възникналия пожар в сухите треви около мястото на катастрофата.
Според запис от комуникацията на контролната кула, публикуван от LiveATC.net, диспечерите са съобщили на пожарникарите:
„Катастрофа на F-35 при финалния заход за кацане. Изглежда, че парашутът се е отворил... пилотът се е катапултирал.“
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- Причините засега не са ясни
Все още не е известно какво е довело до инцидента. По правило катастрофите с военни самолети се разследват от американските въоръжени сили, а не от Националния съвет за безопасност на транспорта, който разследва инциденти с гражданската авиация.
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- Един от най-модерните бойни самолети в света
F-35B Lightning II е многоцелеви изтребител от пето поколение със стелт технологии, разработен така, че да бъде трудно откриваем от радарите. Самолетът има способност както за конвенционално кацане, така и за вертикално приземяване, подобно на хеликоптер.
Моделът е с дължина над 15 метра и се използва от Корпуса на морската пехота на САЩ, както и от въоръжените сили на Великобритания и Италия. По данни на производителя стойността на един самолет е около 102 млн. долара.
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- База с ключово значение за американската армия
Военновъздушната база „Мирамар“, разположена в Сан Диего, е една от най-важните бази на Морската пехота на САЩ. В нея служат около 15 000 военнослужещи от различните родове войски на американските въоръжени сили.