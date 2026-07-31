Кметът на Горна Оряховица запазва поста си, ОИК не събра мнозинство за отстраняването му

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О бщинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. На днешното си заседание комисията не събра необходимото по закон квалифицирано мнозинство от 2/3, с което градоначалникът запазва поста си, предаде NOVA.

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От общо 11 членове на ОИК на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция "въздържал се", гласовете се разделиха точно наполовина: 5 гласа "за" отстраняването и 5 гласа "против" отстраняването. След официалното публикуване на решението на ОИК заинтересованите страни — граждани и политически партии — разполагат с 3-дневен срок да го обжалват пред Административен съд – Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд.

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Самият Николай Рашков коментира ситуацията и разкри бъдещите си намерения, заявявайки открито политическата си цел за оставащата част от мандата: "Идеята е да останем до септември и след това ще си подам оставката, като оставя своя заместник и не се стига до избори. Така ще спестим 400 000 евро".

Септември маркира точно една година до края на настоящия общински мандат. Според нормативната уредба,при по-малко от година до редовните избори, нови извънредни избори за кмет не се произвеждат, а управлението се поема от заместник-кмет.

По-рано днес кметът заяви, че е жертва на задкулисие и репресии. Той каза, че за него властта не е на всяка цена. "Аз станах кмет, защото ми писна една организирана престъпна група да дерибейства над гражданите. Затова получиха шамар от гражданите, не от мен. Хората ги изхвърлиха, ако трябва, пак ще го направят."

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Гражданска подкрепа и скандал с подслушвателни устройства

Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на ОИК, за да изразят подкрепата си за Рашков. Гражданите протестираха под прозорците с скандирания "Искаме си кмета!" и блокираха

движението, пресичайки демонстративно пешеходните пътеки в района.

Събитията се разиграват на фона на разрастващ се скандал в местната администрация. Районната прокуратура във Велико Търново разследва открити специални разузнавателни средства и подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка, която по-късно е била уволнена.

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Стана ясно също, че преди три години подслушвателно устройство е било намерено и в кабинета на председателя на Общинския съвет. Тогава сигнал до органите не е бил подаден, тъй като новата власт тъкмо е встъпвала в длъжност.