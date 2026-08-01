Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин"

П родължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин", който избухна в района под връх Шаралия, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на официалната си страница във Facebook.

На място работят екипи на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград, служители на дирекцията на Национален парк "Пирин", горски служители и доброволци, които продължават усилията си за овладяване на огнената стихия.

С акция без аналог доставиха вода и оборудване в Пирин на гасящите пожара

Хеликоптер подпомага операцията

В петък в гасенето на пожара се включи и хеликоптер на Главна дирекция "Гранична полиция", който подпомага наземните екипи в един от най-труднодостъпните участъци на планината.

От ГДПБЗН съобщиха, че пилотите са извършили изключително сложна въздушна маневра, като хеликоптерът е зависнал над стръмен скален ръб, за да достави жизненоважно оборудване на огнеборците.

По време на операцията машината е транспортирала вода, противопожарен инвентар и други необходими материали до екипите, които работят в района на пожара.

Труднодостъпният терен значително затруднява действията по овладяване на огъня, поради което въздушната подкрепа има ключова роля за работата на спасителните екипи.

Пожарът е в защитена територия

Към момента няма информация за пострадали хора или за опасност за населени места. Усилията на екипите са насочени към ограничаване на разпространението на огъня и недопускането му до по-големи горски масиви.

Заради пресечения планински релеф и високите температури пожарогасителните действия се извършват при изключително тежки условия.

Пожар в Национален парк „Пирин“

Национален парк „Пирин“ е една от най-ценните защитени територии в България и е включен в Списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО. Паркът обхваща близо 40 000 хектара и е дом на стотици редки растителни и животински видове, както и на вековни гори от бяла и черна мура.

През последните години летните месеци все по-често са съпътствани от горски пожари в различни части на страната. Комбинацията от продължителни горещини, засушаване и силен вятър значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на огъня, особено в планинските райони. Именно затова при пожари в труднодостъпни местности все по-често се използва авиационна техника, която подпомага наземните екипи с доставки на оборудване, вода и логистична подкрепа.