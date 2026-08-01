Потопете се в магията! Каньонът на водопадите край Смолян дарява незабравими емоции

Г отов ли си за приключение сред величествени водопади, кристално чисти потоци и вековни родопски гори?

Само на няколко километра от Смолян те очаква Каньонът на водопадите - едно от най-красивите и впечатляващи природни кътчета в България, пише DarikNews.bg

Източник: Туристически информационен център-Смолян

Разходи се по живописната екопътека, премини по дървени мостчета и се наслади на прохладата на над 40 водопада, всеки със своя неповторима красота. Кулминацията е величественият водопад Орфей, който се спуска от близо 70 метра височина и оставя без дъх всеки посетител.

Екопътеката започва непосредствено след Посетителския информационен център и се движи в буферната зона на резерват Сосковчето и в самия резерват.Съществуват различни възможности за преминаването на маршрута - кръгово и линейно.

При кръговото преминаване туристите ще започнат и завършат прехода си в една и съща точка - Посетителския информационен център в началото на пътеката. При линейното преминаване по маршрута има възможност за достигането до хижа „Перелик“ и едноименния връх, разположен в близост, както и за продължаването към съседните села Гела и Мугла.

Източник: Туристически информационен център-Смолян

А приключението не свършва дотук! Само на кратко разстояние можеш да посетиш:

- Смолянските езера

- връх Снежанка и телевизионната кула, откъдето се открива спираща дъха панорама към Родопите

- Националната астрономическа обсерватория „Рожен“

- Ценителите на българските традиции ще останат очаровани от красивото родопско село Широка лъка

- Планетариума в Смолян, който предлага увлекателно пътешествие из Космоса

Независимо дали обичаш планинските преходи, фотографията, спокойствието или приключенията, Каньонът на водопадите ще ти подари незабравими емоции, свеж въздух и спомени, които ще останат завинаги.