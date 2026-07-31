Демерджиев: Мерките за авиобаза "Безмер" са по-високи спрямо степента на застрашеност, която констатираме

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МВР заяви, че са предприети всички необходими мерки за сигурността на авиобаза „Безмер“, като според министър Иван Демерджиев нивото на опасност е минимално.

Гражданите бяха призовани да останат спокойни, а ситуацията около базата да продължи да се наблюдава постоянно.

В „Безмер“ ще бъдат разположени до осем американски самолета KC-135, до 250 военнослужещи и оборудване на САЩ от 24 юли до 1 октомври 2026 г. за подкрепа на операции в Близкия изток.

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Всички необходими мерки по отношение на авиобазата в Безмер са взети, взели сме повече мерки от степента на опасност, която констатираме, каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

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Той призова гражданите да бъдат абсолютно спокойни и добави, че ситуацията постоянно се следи. "Мерките, които сме взели са много по-високи спрямо степента на застрашеност, която констатираме", повтори министърът и добави, че степента на опасност е минимална.

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Припомняме, че на 22 юли Народното събрание разреши на територията на България да бъдат разположени до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток. Позволено бе разполагането им в авиационната база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението бе Министерският съвет.

(Във видеото: Жители на Безмер и Ямбол отново излизат на протест срещу разполагането на американски самолети)