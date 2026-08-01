Враговете на младостта: Навиците, които състаряват кожата ни много по-бързо от възрастта

Б ръчките традиционно се смятат за неизбежен белег на възрастта. Изследванията обаче показват, че скоростта на тяхната поява зависи далеч не само от генетиката. Вижте кои са всекидневните навици, които влияят върху кожата ни много по-силно, отколкото предполагаме, и как да забавим възрастовите промени с помощта на науката.

Слънцето създава повече бръчки от годинките

Когато стане дума за стареене на кожата, мнозина обвиняват изминалите години. Основният външен фактор обаче е ултравиолетовото лъчение. Учените наречат този процес фотостареене.

Под въздействието на слънчевите лъчи кожата бързо губи своята плътност и еластичност, появяват се гънки и неравности. По зомите, които са постоянно изложени на слънце, бръчките обикновено са много по-дълбоки. Това се потвърждава и от редица клинични проучвания, според които до 80% от видимите знаци на стареене по лицето са свързани именно с УФ-излъчването.

Слънцезащитният крем забавя стареенето

Често се смята, че SPF кремът е нужен само за предпазване от изгаряне. Данните обаче показват, че той е незаменим съюзник и в борбата срещу бръчките.

В научно изследване, публикувано в Annals of Internal Medicine, при хората, използващи ежедневно слънцезащитен продукт, след 4,5 години са отчетени значително по-малко признаци на стареене спрямо тези, които са го нанасяли само от време на време. Авторите изчисляват, че скоростта на стареене на кожата спада с около 25%.

Мимиките оставят трайни следи

Усмивките, прижъмжването, сбръчкването на веждите — всичко това е резултат от работата на лицевите мускули. Докато кожата е млада и богата на колаген, тя бързо се връща в първоначалното си състояние. С времето обаче следите от тези повтарящи се движения започват да се запазват.

Редовното напрежение в определени мускули води директно до образуване на гънки между веждите, по челото и около очите. Именно затова мимическите бръчки често се появяват първи.

Позата по време на сън също има значение

След сън мнозина забелязват отпечатъци от възглавницата по лицето си. В млада възраст те изчезват за половин час, но с годините кожата се възстановява все по-бавно.

Постоянният натиск върху едни и същи зони при сън настрани или по корем спомага за появата на т.нар. „бръчки на съня“. Според изследване в Aesthetic Surgery Journal тяхната причина не е в работата на мускулите, а в механичното притискане, изместване и разпъване на тъканите по време на почивка.

Пушенето ускорява образуването на бръчки

Кожата на пушачите старее драстично по-бързо. Токсичните вещества в тютюневия дим свиват кръвоносните съдове, влошават кръвоснабдяването на дермата и активират ензими, които разрушават колагена и еластина.

Особено видими са промените в долната част на лицето — около устата се появяват фини вертикални гънки, назолабиалните бръчки се задълбочават, а тъканите отпускат по-рано. Изследване в Plastic and Reconstructive Surgery, сравняващо 79 двойки близнаци с различен стаж като пушачи, подтвърждава, че пушещите близнаци изглеждат значително по-възрастни от непушещите си братя и сестри.

Захарта „склерозира“ кожата отвътре

Прекаляването със сладкото удря по младостта на кожата отвътре чрез процес, наречен гликация — при него молекулите на захарта се свързват с протеините на колагена и еластина.

В резултат на това се образуват крайни продукти на гликирането (AGEs), които правят влакната твърди, чупливи и трудно възстановими. Според публикация в Clinical Dermatology, натрупването на тези съединения намалява еластичността на кожата и кара бръчките да стават дълбоки много по-бързо.

Какво казва науката: Как да защитим кожата си?

Възрастта влияе върху появата на бръчки, но тя далеч не определя всичко. На състоянието на кожата най-силно въздействат слънцето, пушенето, захарта и позата по време на сън.