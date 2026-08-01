Любопитно

Враговете на младостта: Навиците, които състаряват кожата ни много по-бързо от възрастта

Възрастта не е единствената причина за появата на бръчки. Вижте кои всекидневни навици състаряват кожата ни най-бързо и какви прости промени препоръчва науката, за да запазим младостта си по-дълго

1 август 2026, 07:07
Враговете на младостта: Навиците, които състаряват кожата ни много по-бързо от възрастта
Източник: iStock/Getty Images

Б ръчките традиционно се смятат за неизбежен белег на възрастта. Изследванията обаче показват, че скоростта на тяхната поява зависи далеч не само от генетиката. Вижте кои са всекидневните навици, които влияят върху кожата ни много по-силно, отколкото предполагаме, и как да забавим възрастовите промени с помощта на науката.

Слънцето създава повече бръчки от годинките

Когато стане дума за стареене на кожата, мнозина обвиняват изминалите години. Основният външен фактор обаче е ултравиолетовото лъчение. Учените наречат този процес фотостареене.

Под въздействието на слънчевите лъчи кожата бързо губи своята плътност и еластичност, появяват се гънки и неравности. По зомите, които са постоянно изложени на слънце, бръчките обикновено са много по-дълбоки. Това се потвърждава и от редица клинични проучвания, според които до 80% от видимите знаци на стареене по лицето са свързани именно с УФ-излъчването.

Слънцезащитният крем забавя стареенето

Често се смята, че SPF кремът е нужен само за предпазване от изгаряне. Данните обаче показват, че той е незаменим съюзник и в борбата срещу бръчките.

В научно изследване, публикувано в Annals of Internal Medicine, при хората, използващи ежедневно слънцезащитен продукт, след 4,5 години са отчетени значително по-малко признаци на стареене спрямо тези, които са го нанасяли само от време на време. Авторите изчисляват, че скоростта на стареене на кожата спада с около 25%.

Мимиките оставят трайни следи

Усмивките, прижъмжването, сбръчкването на веждите — всичко това е резултат от работата на лицевите мускули. Докато кожата е млада и богата на колаген, тя бързо се връща в първоначалното си състояние. С времето обаче следите от тези повтарящи се движения започват да се запазват.

Редовното напрежение в определени мускули води директно до образуване на гънки между веждите, по челото и около очите. Именно затова мимическите бръчки често се появяват първи.

Позата по време на сън също има значение

След сън мнозина забелязват отпечатъци от възглавницата по лицето си. В млада възраст те изчезват за половин час, но с годините кожата се възстановява все по-бавно.

Постоянният натиск върху едни и същи зони при сън настрани или по корем спомага за появата на т.нар. „бръчки на съня“. Според изследване в Aesthetic Surgery Journal тяхната причина не е в работата на мускулите, а в механичното притискане, изместване и разпъване на тъканите по време на почивка.

Пушенето ускорява образуването на бръчки

Кожата на пушачите старее драстично по-бързо. Токсичните вещества в тютюневия дим свиват кръвоносните съдове, влошават кръвоснабдяването на дермата и активират ензими, които разрушават колагена и еластина.

Особено видими са промените в долната част на лицето — около устата се появяват фини вертикални гънки, назолабиалните бръчки се задълбочават, а тъканите отпускат по-рано. Изследване в Plastic and Reconstructive Surgery, сравняващо 79 двойки близнаци с различен стаж като пушачи, подтвърждава, че пушещите близнаци изглеждат значително по-възрастни от непушещите си братя и сестри.

Захарта „склерозира“ кожата отвътре

Прекаляването със сладкото удря по младостта на кожата отвътре чрез процес, наречен гликация — при него молекулите на захарта се свързват с протеините на колагена и еластина.

В резултат на това се образуват крайни продукти на гликирането (AGEs), които правят влакната твърди, чупливи и трудно възстановими. Според публикация в Clinical Dermatology, натрупването на тези съединения намалява еластичността на кожата и кара бръчките да стават дълбоки много по-бързо.

Какво казва науката: Как да защитим кожата си?

Възрастта влияе върху появата на бръчки, но тя далеч не определя всичко. На състоянието на кожата най-силно въздействат слънцето, пушенето, захарта и позата по време на сън.

  • Използвайте SPF крем целогодишно при УФ-индекс над 2.
  • Минимизирайте добавената захар в менюто си.
  • Опитвайте да спите по гръб или използвайте копринени (сатенирани) калъфки, за да намалите триенето.
  • Откажете се от никотина.
Източник: rambler    
бръчки стареене на кожата фотостареене слънцезащита мимически бръчки пушене и кожа влияние на захарта грижа за кожата колаген навици против стареене
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”

Камион падна от мост на автомагистрала „Струма”

Оцеляване по чудо: Гол мъж скочи с „импровизиран парашут“ от върха на Бруклинския мост

Оцеляване по чудо: Гол мъж скочи с „импровизиран парашут“ от върха на Бруклинския мост

Тежка катастрофа със загинал затвори пътя София - Варна

Тежка катастрофа със загинал затвори пътя София - Варна

Мистерията „Титу Сингх“: Момчето, което твърдеше, че помни миналия си живот и своето убийство

Мистерията „Титу Сингх“: Момчето, което твърдеше, че помни миналия си живот и своето убийство

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 1 ден
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 1 ден
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 1 ден
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Newsweek: Съседите на Путин се готвят за &bdquo;тотална война&ldquo;</p>

Newsweek: Съседите на Путин се готвят за „тотална война“, Европа трябва да си вземе бележка

Свят Преди 1 час

Докато Западът разчита само на отбранителни бюджети, Полша и Балтийските страни изграждат модел на пълна готовност за конфликт

Разследват насилие над деца в ясла в София

Разследват насилие над деца в ясла в София

България Преди 1 час

Спор дали дърпането на уши е насилие

Шишков: Ще проектираме и изградим 800 км нови пътища, бъдещите магистрали ще се дават на концесия

Шишков: Ще проектираме и изградим 800 км нови пътища, бъдещите магистрали ще се дават на концесия

България Преди 1 час

Според Шишков именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища

Контейнерите са спрени, преди свързаното с разследването оборудване да бъде пренасочено и изнесено от България.

Разследват измама с евросредства: България спря 12 контейнера за над 2 млн. долара

Парите ни Преди 1 час

Над 3800 литиево-йонни съоръжения са задържани на пристанищата във Варна и Бургас

А1 затвърди лидерството си като най-голямата технологична компания и системен интегратор

А1 затвърди лидерството си като най-голямата технологична компания и системен интегратор

Любопитно Преди 2 часа

При опасно високи температури работодателят трябва да осигури повече почивки, напитки и подходящо място за разхлаждане.

Шефът не може просто да ви остави в жегата: какво е длъжен да осигури

Парите ни Преди 2 часа

Руснак, задържан в България, е обвинен за мощния взрив в Ливан

Руснак, задържан в България, е обвинен за мощния взрив в Ливан

Свят Преди 2 часа

"Хизбула" се противопостави на разследването на трагедията, станала преди 6 години

Криптопортфейлът не съхранява самите виртуални монети, а ключовете, чрез които собственикът може да нарежда прехвърлянето им

Какво е криптопортфейл и защо достъпът до него може да струва милиони

Парите ни Преди 3 часа

Версия за убийството на бизнесмена Владимир Янков насочи вниманието към начина, по който се съхраняват и прехвърлят криптоактиви

Снимката е илюстративна

Син държал мъртвата си майка във фризер 3 години, за да прибира пенсията ѝ

Свят Преди 3 часа

Съдът във Великобритания го осъди на над 2 години затвор, след като мъжът задигна над 78 000 паунда от държавата

,

УАМ: Пет конвоя с хуманитарна помощ от ОАЕ влязоха в ивицата Газа

Свят Преди 3 часа

Прегрява ли икономиката: България е с втората най-висока инфлация в Еврозоната

Прегрява ли икономиката: България е с втората най-висока инфлация в Еврозоната

България Преди 3 часа

Финансов анализатор обяснява основните фактори, оказващи влияние

За лидерството и професионалния път „от извора“: Стажантите на Vivacom се срещнаха с главния изпълнителен директор Асен Великов

За лидерството и професионалния път „от извора“: Стажантите на Vivacom се срещнаха с главния изпълнителен директор Асен Великов

Любопитно Преди 3 часа

Тази година събитието премина в интерактивен формат, който насърчи стажантите да мислят креативно и да се включат активно в разговора

,

Берлин след мигрантската вълна в Сеута: Необходими са съвместни европейски усилия

Свят Преди 3 часа

Говорител на германското правителство предупреди, че ситуацията по външните граници на ЕС остава нестабилна, и призова за спешни мерки срещу незаконната миграция

Щастлива развръзка: Откриха 4-годишния Марти, който изчезна с кучето си край село Радово

Щастлива развръзка: Откриха 4-годишния Марти, който изчезна с кучето си край село Радово

България Преди 3 часа

Детето бе в неизвестност часове наред; акцията по търсенето приключи успешно

Любов с повторение: 9 известни двойки, които се ожениха два пъти един за друг

Любов с повторение: 9 известни двойки, които се ожениха два пъти един за друг

Любопитно Преди 3 часа

Разводът не винаги означава окончателен край. Историята на Холивуд познава редица известни личности, които са решили да дадат втори шанс на брака си със същия човек — от драматични раздели до трайни съюзи, продължили десетилетия

Краля на рока: Тръмп се превъплъти в Елвис Пресли и предизвика скандал

Краля на рока: Тръмп се превъплъти в Елвис Пресли и предизвика скандал

Свят Преди 3 часа

Публикацията, вдъхновена от легендарния концерт „Aloha from Hawaii“, предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи. Това е поредният случай, в който американският президент използва AI изображения, за да се сравни с икони от поп културата

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg
1

Изпратихме най-хладния юли за последните 7 години

sinoptik.bg
1

На прага ли сме на супер Ел Ниньо?

sinoptik.bg

В Испания: Иво Димчев представя страната ни на най-големия международен музикален форум

Edna.bg

Мечтал е да стане тенисист: Артистът с много лица Руши Видинлиев на 46

Edna.bg

НА ЖИВО: Етър - Янтра, състави

Gong.bg

В Реал Мадрид са оптимисти за Винисиус, измислили са начин как да му плащат огромната заплата

Gong.bg

Камион падна от мост на магистрала „Струма” (СНИМКА)

Nova.bg

Установено е трето заразно огнище на морбили в Угърчин

Nova.bg