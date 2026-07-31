КС образува дела по жалбите на ГЕРБ-СДС и ПП срещу Бюджет 2026

К онституционният съд образува две конституционни дела по внесените искания на народни представители от ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за държавния бюджет за 2026 г.

По искане на 50 народни представители от 52-рото Народно събрание е образувано конституционно дело №15/2026 г., съобщиха от Конституционния съд.

ГЕРБ-СДС и ПП атакуваха бюджета за 2026 г. пред Конституционния съд

Депутатите оспорват самия Закон за държавния бюджет за 2026 г., приет от парламента на 24 юли и обнародван в „Държавен вестник“ на 31 юли.

Според вносителите бюджетният закон противоречи на основни конституционни принципи, свързани с правовата държава, спазването на Конституцията и международните договори, по които България е страна.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.

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Атакуват и промени в трудовото законодателство

Конституционният съд е образувал и второ дело – №16/2026 г., по искане на 53 народни представители.

Този път депутатите не оспорват целия бюджет, а конкретни текстове, включени в него, с които се правят промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.

Вносителите атакуват разпоредби, свързани с правата и защитата на труда, като твърдят, че те нарушават принципите на равенство пред закона и правовата държава.

Оспорена е и промяна в Закона за съдебната власт, която според депутатите засяга разделението на властите и независимостта на съдебната система.

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В жалбата са посочени и други текстове от преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон, за които вносителите твърдят, че противоречат на конституционните принципи и на правото на труд.

Докладчик и по второто дело е съдия Соня Янкулова.

Двете дела са образувани в деня, в който Законът за държавния бюджет за 2026 г. беше обнародван в „Държавен вестник“.

Сега Конституционният съд трябва да прецени дали оспорените текстове са в съответствие с Конституцията.