Трамвай и камион за почистване на улиците катастрофираха в София

Трамвай и камион, използван за миене на улиците, са катастрофирали в София. За инцидента съобщиха очевидци във Facebook групата „Катастрофи в София“.

По първоначална информация произшествието е станало в петък вечер след завоя на трамвайната спирка в столичния квартал „Овча купел“. На публикувани в социалните мрежи снимки се вижда, че камионът е ударил трамвая, като по двете превозни средства са нанесени материални щети.

Към момента няма официална информация за причините, довели до катастрофата. Няма и данни за пострадали хора.

Очаква се компетентните органи да извършат оглед на мястото и да изяснят обстоятелствата около инцидента.