Тръмп заплаши Иран с „много тежък удар“, Техеран: Имаме готов план за ответен удар

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи ново остро предупреждение към Иран, заявявайки, че Вашингтон е готов да нанесе „много тежък удар“ по Ислямската република. Изказването му идва на фона на информации в американски медии, че Белият дом разглежда възможността за мащабни военни удари още през този уикенд, включително срещу обекти от енергийната инфраструктура, предаде AFP.

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„Ще ги ударим много тежко и, знаете ли, в един момент те ще кажат: „Вече просто не можем да издържим повече“, заяви Тръмп по време на заседание на кабинета в президентската резиденция „Кемп Дейвид“.

Медии: Подготвя се нова атака

По-късно The Wall Street Journal съобщи, позовавайки се на свои източници, че Тръмп е разпоредил подготовката на нова военна операция, чиято цел е да принуди Техеран да капитулира. Според публикацията ударите може да бъдат нанесени още през този уикенд.

Междувременно CBS News съобщи, че САЩ и Израел планират координирани атаки срещу цели, свързани с енергийния сектор на Иран. По информация на телевизията операцията може да продължи през целия уикенд, като сред вероятните мишени са петролни рафинерии, електроцентрали и други стратегически енергийни обекти.

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Иран: Имаме готов план за ответен удар

Реакцията на Техеран не закъсня. Близката до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) информационна агенция Тасним цитира официален представител, който определи публикациите в американските медии като „форма на безразсъдство“, предаде Reuters.

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По думите му Иран вече разполага с цялостен план за ответни действия в случай на евентуална американска атака. Той включва удари по критична инфраструктура на Израел, както и по енергийни съоръжения на САЩ в региона.

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава изключително високо, а последните изявления и публикации засилват опасенията от нова ескалация на конфликта в Близкия изток.