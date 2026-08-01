България

Дунав достигна рекордно ниски нива: Кораби заседнаха, фериботът при Оряхово спря работа

Ниското ниво на реката създава сериозни затруднения за корабоплаването, а властите следят ситуацията по цялото българско течение

Василена Василева Василена Василева

1 август 2026, 09:43
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Н ивото на река Дунав продължава да спада и вече създава сериозни проблеми за корабоплаването по българския участък. Заради критично ниските води има заседнали кораби, фериботната връзка при Оряхово е временно преустановена, а институциите следят обстановката по цялото течение на реката.

Драстичен спад на река Дунав край Лом: Има ли опасност за корабоплаването

Директорът на дирекция „Речен надзор“ – Лом инж. Тони Тодоров съобщи, че нивото на Дунав край Лом е достигнало най-ниските стойности, откакто се извършват измервания.

„В момента в района има около девет кораба, които престояват, като част от тях са заседнали заради ниското ниво на реката“, посочи той пред NOVA.

Има заседнали плавателни съдове

По думите на Тодоров между устието на река Тимок и Лом има още два заседнали плавателни съда. На единия има екипаж, докато другият е без хора на борда.

Предприети са действия за освобождаването им, като се очаква още днес да бъде решен проблемът с плавателния съд, превозващ пътници.

Най-сериозните затруднения за корабоплаването са в повече от 10 критични участъка по българо-румънската част на Дунав, като едни от най-проблемните места са в района на Свищов.

Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

  • Фериботът при Оряхово спря работа

Заради ниското ниво на реката временно е преустановено и движението на фериботната линия Оряхово – Бекет, която е една от най-натоварените връзки между България и Румъния.

Очаква се работата на съоръжението да бъде възстановена, след като условията за безопасно плаване позволят.

  • Проблемите се задълбочават

Ниските води вече оказват влияние не само върху речния транспорт, но и върху редица дейности по поречието на Дунав. В последните дни бяха предприети извънредни мерки и в АЕЦ „Козлодуй“, а край Видин се наложи евакуация на туристи след затруднен достъп на плавателни съдове.

Според експерти продължителното засушаване и високите температури през последните седмици са основните причини за рязкото понижение на нивото на реката.

Спряха ферибота Оряхово-Бекет заради ниското ниво на река Дунав

Дунав е втората по дължина река в Европа и е един от най-важните транспортни коридори на континента. През българския участък ежегодно преминават хиляди товарни и пътнически кораби, а речният транспорт има ключово значение за търговията между Централна и Югоизточна Европа.

През последните години климатичните промени, продължителните горещи периоди и липсата на валежи все по-често водят до рекордно ниски нива на реката през летните месеци. Това затруднява корабоплаването, води до забавяне на товарните превози и налага временни ограничения за част от плавателните съдове и фериботните линии.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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