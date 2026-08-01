България

От 1 август: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари, промени и за държавните служители

Влизат в сила изменения в бюджета на държавното обществено осигуряване, които засягат бизнеса, работещите, семействата с деца и шофьорите

Василена Василева Василена Василева

1 август 2026, 08:30
От 1 август: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари, промени и за държавните служители
Източник: iStock photos/Getty images

О т 1 август 2026 г. влизат в сила редица промени, свързани с бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото законодателство. Измененията засягат както работодателите и работещите, така и държавните служители, семействата с деца и шофьорите.

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Сред най-важните промени са връщането на минималните осигурителни прагове по професии, увеличението на максималния осигурителен доход, новият модел за осигуряване на държавните служители, по-високите акцизи върху тютюневите изделия и поскъпването на винетките.

  • Връщат се минималните осигурителни прагове

След период, в който минималният осигурителен доход беше еднакъв за почти всички категории, от 1 август отново започва да действа системата на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии.

Най-ниският минимален осигурителен доход вече е равен на минималната работна заплата – 620,20 евро, като се отнася за длъжности, които не изискват специална квалификация.

За по-квалифицираните специалисти и ръководните кадри праговете са значително по-високи. В редица сектори, сред които финансите, застраховането, търговията, хотелиерството, ресторантьорството и части от хранително-вкусовата промишленост, минималният осигурителен доход за ръководни позиции надхвърля 1300 евро.

Важно е работодателите да имат предвид, че авансовите осигурителни вноски за август, които се плащат до 25 септември, трябва да бъдат изчислени по новите правила.

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  • По-висок таван на осигурителния доход

От днес максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111,64 евро на 2300 евро.

Това означава, че служителите с по-високи възнаграждения ще плащат по-големи осигуровки, като увеличението ще се отрази както на личните удръжки, така и на разходите на работодателите.

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  • Държавните служители започват да плащат лични осигуровки

Една от най-съществените промени засяга държавните служители, магистратите и работещите в съдебната система.

До този момент техните осигурителни вноски се поемаха изцяло от държавата. От 1 август те вече ще участват със собствена вноска, като съотношението между работодателя и служителя става 80:20.

Предвидено е от 1 януари 2027 г. това съотношение да бъде изравнено с това в частния сектор – 60:40.

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  • Нови доходни прагове за семейните помощи

Променят се и критериите за отпускане на някои социални и семейни помощи.

- 466 евро става максималният средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократната помощ при бременност и месечната помощ за дете до навършване на една година.

- 415 евро е новият праг за получаване на детски надбавки в пълен размер.

- При доход между 415,01 и 466 евро помощите ще се изплащат в размер на 80% от пълния размер.

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  • Поскъпват цигарите

От 1 август влиза в сила и новият график за увеличение на акцизите върху тютюневите изделия.

Акцизът за тютюна за пушене вече е 130 евро за килограм, като са предвидени нови увеличения през 2027 и 2028 г.

При цигарите специфичният акциз се увеличава до 77 евро за 1000 къса, докато пропорционалният остава 21% от продажната цена. Очакванията са това да доведе до повишение в цените на цигарите.

  • Винетките поскъпват с 30%

От днес с 30% се увеличават и цените на винетките за леките автомобили.

Промяната ще засегне милиони шофьори, както и фирмите, които поддържат автомобилни паркове, тъй като ще повиши транспортните им разходи.

  • Какво остава без промяна

Въпреки множеството изменения, някои основни параметри се запазват.

Минималната работна заплата остава 620,20 евро, докато бъде въведен нов механизъм за автоматичното ѝ определяне.

Без промяна остават и данъчните облекчения за деца през 2026 г. Те са:

- 3067,75 евро за едно дете;
- 6135,50 евро за две деца;
- 9203,25 евро за три и повече деца.

Облекченията ще могат да се ползват при годишното изравняване на доходите, а не ежемесечно.

Промените са част от приетите изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., които целят увеличаване на приходите в осигурителната система и адаптиране на социалните плащания към новите икономически условия. Част от мерките, като въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители, предизвикаха сериозни дебати между управляващи, синдикати и работодателски организации още по време на обсъждането на бюджета. Освен фискален ефект, измененията имат за цел постепенно уеднаквяване на правилата за осигуряване в публичния и частния сектор.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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