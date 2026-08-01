От 1 август: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари, промени и за държавните служители

О т 1 август 2026 г. влизат в сила редица промени, свързани с бюджета на държавното обществено осигуряване и съпътстващото законодателство. Измененията засягат както работодателите и работещите, така и държавните служители, семействата с деца и шофьорите.

Осигуровки, пенсии и заплати: Ето какво точно се променя от 1 август

Сред най-важните промени са връщането на минималните осигурителни прагове по професии, увеличението на максималния осигурителен доход, новият модел за осигуряване на държавните служители, по-високите акцизи върху тютюневите изделия и поскъпването на винетките.

Връщат се минималните осигурителни прагове

След период, в който минималният осигурителен доход беше еднакъв за почти всички категории, от 1 август отново започва да действа системата на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии.

Най-ниският минимален осигурителен доход вече е равен на минималната работна заплата – 620,20 евро, като се отнася за длъжности, които не изискват специална квалификация.

За по-квалифицираните специалисти и ръководните кадри праговете са значително по-високи. В редица сектори, сред които финансите, застраховането, търговията, хотелиерството, ресторантьорството и части от хранително-вкусовата промишленост, минималният осигурителен доход за ръководни позиции надхвърля 1300 евро.

Важно е работодателите да имат предвид, че авансовите осигурителни вноски за август, които се плащат до 25 септември, трябва да бъдат изчислени по новите правила.

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По-висок таван на осигурителния доход

От днес максималният месечен осигурителен доход се увеличава от 2111,64 евро на 2300 евро.

Това означава, че служителите с по-високи възнаграждения ще плащат по-големи осигуровки, като увеличението ще се отрази както на личните удръжки, така и на разходите на работодателите.

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Държавните служители започват да плащат лични осигуровки

Една от най-съществените промени засяга държавните служители, магистратите и работещите в съдебната система.

До този момент техните осигурителни вноски се поемаха изцяло от държавата. От 1 август те вече ще участват със собствена вноска, като съотношението между работодателя и служителя става 80:20.

Предвидено е от 1 януари 2027 г. това съотношение да бъде изравнено с това в частния сектор – 60:40.

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Нови доходни прагове за семейните помощи

Променят се и критериите за отпускане на някои социални и семейни помощи.

- 466 евро става максималният средномесечен доход на член от семейството за получаване на еднократната помощ при бременност и месечната помощ за дете до навършване на една година.

- 415 евро е новият праг за получаване на детски надбавки в пълен размер.

- При доход между 415,01 и 466 евро помощите ще се изплащат в размер на 80% от пълния размер.

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Поскъпват цигарите

От 1 август влиза в сила и новият график за увеличение на акцизите върху тютюневите изделия.

Акцизът за тютюна за пушене вече е 130 евро за килограм, като са предвидени нови увеличения през 2027 и 2028 г.

При цигарите специфичният акциз се увеличава до 77 евро за 1000 къса, докато пропорционалният остава 21% от продажната цена. Очакванията са това да доведе до повишение в цените на цигарите.

Винетките поскъпват с 30%

От днес с 30% се увеличават и цените на винетките за леките автомобили.

Промяната ще засегне милиони шофьори, както и фирмите, които поддържат автомобилни паркове, тъй като ще повиши транспортните им разходи.

Какво остава без промяна

Въпреки множеството изменения, някои основни параметри се запазват.

Минималната работна заплата остава 620,20 евро, докато бъде въведен нов механизъм за автоматичното ѝ определяне.

Без промяна остават и данъчните облекчения за деца през 2026 г. Те са:

- 3067,75 евро за едно дете;

- 6135,50 евро за две деца;

- 9203,25 евро за три и повече деца.

Облекченията ще могат да се ползват при годишното изравняване на доходите, а не ежемесечно.

Промените са част от приетите изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г., които целят увеличаване на приходите в осигурителната система и адаптиране на социалните плащания към новите икономически условия. Част от мерките, като въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители, предизвикаха сериозни дебати между управляващи, синдикати и работодателски организации още по време на обсъждането на бюджета. Освен фискален ефект, измененията имат за цел постепенно уеднаквяване на правилата за осигуряване в публичния и частния сектор.