България

Огнен ад в страната: 154 огнища са потушени за денонощие, големият пожар край Котел все още тлее

Пожарът между Медвен и Градец е засегнал около 2000 декара, а днес районът ще бъде наблюдаван

21 август 2026, 12:53
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  • За последното денонощие в страната са потушени 154 пожара, при които няма загинали или пострадали. Най-сериозен остава пожарът между Медвен и Градец, който е обхванал около 2000 декара.
  • Огънят край Котел е под контрол, като на място работят пожарникари, военнослужещи, горски служители и доброволци. Очаква се и хеликоптер „Кугър“ да извърши гасене от въздуха, а районът ще бъде наблюдаван за нови огнища.
  • Заради високите температури пожарните служби предупреждават за повишен риск от нови пожари. В Петричко вече е потушен пожар край Чучулигово, обхванал около 400 кв. м сухи треви и храсти.

Горските пожари са овладени

Общо 154 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, няма загинали или пострадали, съобщиха на сайта си от Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Звената на пожарната са реагирали на 190 сигнала за произшествия.

Преки материални щети има при 34 пожара, от които девет са били в жилищни сгради.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирани са седем лъжливи повиквания. 

Битката с огнените стихии в страната продължава

Днес стана ясно, че пожарът между котленските села Медвен и Градец е под контрол, няма нови огнища, а нощта е преминала спокойно. Това съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров, който е на място.

Днес районът ще бъде наблюдаван, за да не се допусне повторно разпалване на огъня. В гасенето участват седем екипа пожарникари и 20 военнослужещи. В гористата местност работи трактор, който прокарва просеки. Очаква се да пристигне и тежка верижна техника от „Мини Марица-изток“.

Предстои в гасенето да се включи и хеликоптер. При неговото пристигане временно ще бъде прекъснато електрозахранването на населени места в района, посочи Кашеров.

По предварителни данни пожарът е обхванал около 2000 декара. Огънят е засегнал сухи треви, храсти, пасища и гориста местност.

Пожарът е пламнал на 20 август, около обед, като по първоначални данни той е възникнал от двете страни на път II-48. Задействана бе системата  BG-ALERT. В гасенето му се включиха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци. По думите на областния управител пожарът е започнал от три места. 

Пожарът при Свиленград е овладян

Главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Петрич съобщи, че пожар в сухи треви и храсти е пламнал тази сутрин в землището на петричкото село Чучулигово. Сигналът е подаден около 8:00 часа. Огънят е обхванал площ от около 400 квадратни метра, като са горели сухи треви и храсти. Пожарът е бил в близост до пътя, но не е създал сериозни затруднения за движението.

На място е изпратен един противопожарен екип, който е потушил огъня. Не се е наложило участие на аварийно-спасителен екип. По думите на главен инспектор Тилев към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

Той призовава гражданите да бъдат особено внимателни днес и утре заради очакваните високи температури и повишения риск от възникване на пожари. От РСПБЗН напомнят да не се палят отпадъци, сухи треви и стърнища и да не се изхвърлят незагасени цигари в суха растителност.

Овладян е голям пожар в Белоградчишко

От Министерството на отбраната (МО) съобщиха, че общо 21 военнослужещи с техника от 13-о бригадно командване от Сухопътните войски втори ден помагат за окончателното потушаване на пожара между селата Градец и Медвен в община Котел, съвместно с екипи на пожарната, горски служители и доброволци. 

Формированието за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия е на терен от 7:00 ч. тази сутрин и действа под ръководството на капитан Стилиян Славчев. В 7:50 ч. от 24-та авиационна база - Крумово излетя и хеликоптер "AS 532 AL Кугър", който ще осъществява гасене от въздуха, допълниха от ведомството.

В четвъртък участието на летателна техника от състава на Военновъздушните сили продължи до 21:00 ч., като с два хеликоптера "Кугър" бяха извършени общо 28 водохвърляния над засегнатите от пламъци участъци, посочиха още от МО.

Пожарите в страната продължават

„Най-лошото, което можем да очакваме днес, са високите температури. Не се очаква силен вятър в района на Медвен и Градец. Въпреки това има четири екипа на пожарна и аварийна безопасност, ще дойдат още три. Пристигнаха отново и военнослужещите от поделение 22220 в Сливен, така че на място има достатъчно хора, които ще направят всичко възможно пожарът да не се възобнови и да бъде овладян до края на днешния ден”, каза Кашеров, цитиран от NOVA.

Огнището е в близост до Жеравна, където днес започва традиционния фестивал на народната носия. „Още от вчера започнаха да идват посетители на фестивала в Жеравна. Даже имаше хора, които идваха от Варна и бяха връщани точно по пътя, по който се намираме в момента, защото във вчерашния ден наистина имаше задимяване. Днес то е значително по-малко, останал е само неприятният мирис на изгоряло, така че няма да имаме проблеми от такова естество”, добави областният управител на Сливен.

По думите му са изгорели около 2 хиляди декара ниска растителност и треви. „Сложно е да бъдат назовани причините за пожара. Той е тръгнал от три места. Те са видими, забелязано е в едно и също време пушек от точно тези три места. Разследването ще докаже защо е възникнал този пожар. Смятам, че органите ще си свършат работата”, заяви още той.

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Военни и пожарникари борят два пожара край Котел, овладяха стихията до къщите в Градец
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Котел пожари
Котел пожари
Котел пожари
Котел пожари
Източник: БТА    
пожари гасене на пожари Пожарна безопасност Котел Медвен Градец хеликоптер военнослужещи горски пожар BG-ALERT
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