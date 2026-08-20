България

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре

Най-вероятната причина е искра от преминаващ влак

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 22:31
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Г олям пожар избухна между Розино и Кърнаре. Сухите треви са пламнали на голяма дължина.

По първоначална информация най-вероятната причина е искра от преминаващ влак по близката железопътна линия, съобщи NOVA.

Пожар спря движението на влакове по линията Русе – Бяла

Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа. На място са изпратени 10 екипа пожарната в Пловдив и огнеборци от Копривщица.

Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.

Голям пожар затвори Подбалканския път край Сливен, спират и влаковете

Това е пореден пожар в района, свързван с преминаването на влакова композиция по жп линията София-Бургас.
 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
пожар Розино Кърнаре
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