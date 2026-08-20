Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре

Прецедент за 52 години: Намаляват мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордния спад на Дунав

Румен Радев работи, за да изкара България от „сивия списък“

Ивкова: РЗИ няма да бъдат закривани

Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Г олям пожар избухна между Розино и Кърнаре. Сухите треви са пламнали на голяма дължина.

По първоначална информация най-вероятната причина е искра от преминаващ влак по близката железопътна линия, съобщи NOVA.

Пожар спря движението на влакове по линията Русе – Бяла

Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа. На място са изпратени 10 екипа пожарната в Пловдив и огнеборци от Копривщица.

Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.

Голям пожар затвори Подбалканския път край Сливен, спират и влаковете

Това е пореден пожар в района, свързван с преминаването на влакова композиция по жп линията София-Бургас.

