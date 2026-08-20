България

Задействаха BG-ALERT заради горски пожар край Медвен

Два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база - Крумово помагат за гасеното

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 17:22
Задействаха BG-ALERT заради горски пожар край Медвен
Източник: iStock

С едем пожарни и два хеликоптера са ангажирани в гасенето на голям горски пожар между селата Медвен и Градец, съобщават от РДПБЗН-Сливен.

Сигналът е получен днес в 13,30 часа. На място има 5 екипа на РДПБЗН-Сливен. В гасенето са включени и два екипа на РДПБЗН-Бургас, служители на ДГС-Котел, и два хеликоптера от авиационна база – Граф Игнатиево.

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По първоначални данни пожарът е в гориста местност от двете страни на път между селата Медвен и Градец. На място има полицейски екипи от РУ-Котел, които имат готовност да регулират движението, ако се получи задимяване на пътното платно и на път ІІ-48. Към момента няма опасност за населените места. 

Задействана е системата BG-ALERT за населените места в района на пожара

Действията се управляват и контролират от ръководството на Регионална дирекция „ПБЗН” в  Сливен.

Екипажи от Военновъздушните сили с два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база - Крумово помагат за гасеното на пожара, възникнал днес между селата Градец и Медвен, община Котел, област Сливен.

Машините излетяха малко след 16.30 ч. и се отправиха към засегнатия район, където ще обливат горящите участъци с вода от въздуха.

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Помощ в борбата със същия пожар оказва и модулно формирование за гасене на пожари от 13-то Бригадно командване – Сливен. На терен действат 22-ма военнослужещи с техника, под ръководството на старши лейтенант Даниел Божеков.

Участието на военнослужещите е след разрешение на началника на отбраната и постъпили искания от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от областния управител на област Сливен.

Редактор: Николай Киров
Източник: МО, РДПБЗН-Сливен    
Горски пожар Сливен Котел Медвен
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