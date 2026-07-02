Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ "Тракия": Ръководил съм футболен отбор

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"Искрено съжалявам и изказвам най-големите си съболезнования, това е голяма трагедия", каза, преди да влезе в съдебна зала, Енчо Динев, обвиняем за катастрофата на автомагистрала "Тракия", в която загинаха две деветгодишни деца трениращи във футболен клуб "Славия" и бащата на едното от тях.

"Разбрах, че децата са футболисти, дванадесет години съм работил с деца и съм ръководил футболен отбор", каза Динев.

Той е карал камиона, който премина през мантинелата, влезе в насрещното платно на магистралата и удари челно автомобила с мъжа и децата.

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Днес Динев обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" пред Апелативния съд в Бургас.

"Искам да благодаря на тези момчета и момичето, които помогнаха при изваждането. За мен те са герои. Докато сто човека гледаха, само те помогнаха", заяви обвиняемият.

Динев отправи съвет към професионалните шофьори, като повтори своята версия за причината за инцидента.

"Всички знаят, че през лятото гумите започват да гърмят, мислех, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелата", каза той и отрече гумите на камиона да са били износени. Неговата версия не е потвърдена до момента от разследващите.

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"Не мога да коментирам делото по същество, но ще поискаме изменение на мярката за неотклонение, защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Освен това липсват доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това обжалваме мярката "задържане под стража" и ще настояваме тя да бъде заменена с по-лека – домашен арест или парична гаранция", каза адвокатът на обвиняемия.

На въпрос за снимки, появили се в публичното пространство, за които се твърди, че показват водача с мобилен телефон и чаша в ръцете, адвокатът заяви: "Няма значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приобщено към делото като доказателство по надлежния ред".

Припомняме, че катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

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На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ, 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".

На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за Динев. Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.