България

Обвиняемият за фаталната катастрофа на АМ "Тракия": Ръководил съм футболен отбор

Днес Динев обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража"

Николай Киров Николай Киров

2 юли 2026, 15:47
„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев

„С любов да се срещаш със смъртта. Не бойте се!“: България скърби за Йосиф Сърчаджиев
Завишени нива на канцерогена бензен в

Завишени нива на канцерогена бензен в "Люлин"
Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!

Христо Мутафчиев за Йосиф Сърчаджиев: Златен човек!
Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев
Пропадна асфалтът на натоварено кръстовище в София, дупката зейна под преминаващо такси

Пропадна асфалтът на натоварено кръстовище в София, дупката зейна под преминаващо такси
Летният сезон по българското Черноморие започна с по-малко туристи и сериозен недостиг на персонал

Летният сезон по българското Черноморие започна с по-малко туристи и сериозен недостиг на персонал
Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество
„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

"Искрено съжалявам и изказвам най-големите си съболезнования, това е голяма трагедия", каза, преди да влезе в съдебна зала, Енчо  Динев, обвиняем за катастрофата на автомагистрала "Тракия", в която загинаха две деветгодишни деца трениращи във футболен клуб "Славия" и бащата на едното от тях.

"Разбрах, че децата са футболисти, дванадесет години съм работил с деца и съм ръководил футболен отбор", каза Динев.

Той е карал камиона, който премина през мантинелата, влезе в насрещното платно на магистралата и удари челно автомобила с мъжа и децата.

Ужасът на „Тракия“ отприщи гняв: Две деца загинаха, институциите обещават мерки (ОБЗОР)

Днес Динев обжалва наложената му мярка за неотклонение "задържане под стража" пред Апелативния съд в Бургас. 

"Искам да благодаря на тези момчета и момичето, които помогнаха при изваждането. За мен те са герои. Докато сто човека гледаха, само те помогнаха", заяви обвиняемият. 

Динев отправи съвет към професионалните шофьори, като повтори своята версия за причината за инцидента. 

"Всички знаят, че през лятото гумите започват да гърмят, мислех, че мантинелата ще ме спре, но се оказа точно обратното. Не разчитайте на мантинелата", каза той и отрече гумите на камиона да са били износени. Неговата версия не е потвърдена до момента от разследващите.

Видях поглед, който няма да забравя: Баща на дете от „Славия“ разказва за трагедията на „Тракия“

"Не мога да коментирам делото по същество, но ще поискаме изменение на мярката за неотклонение, защото считам, че на този етап няма събрани достатъчно доказателства, които да обосноват предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Освен това липсват доказателства, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това обжалваме мярката "задържане под стража" и ще настояваме тя да бъде заменена с по-лека – домашен арест или парична гаранция", каза адвокатът на обвиняемия.

На въпрос за снимки, появили се в публичното пространство, за които се твърди, че показват водача с мобилен телефон и чаша в ръцете, адвокатът заяви: "Няма значение какво се разпространява в медийното пространство, докато то не бъде приобщено към делото като доказателство по надлежния ред".

Припомняме, че катастрофата стана на 24 юни около 13:00 часа при 290-ия километър на автомагистрала "Тракия", в района преди пътен възел "Зимница". По данни на разследването шофьорът на тежкотоварния автомобил е загубил контрол над превозното средство, преминал е през разделителната мантинела и навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил, движещ се в посока Бургас.

Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“

На място загинаха шофьорът на автомобила и две деветгодишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна жена и съпругът ѝ, 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия".

На 25 юни Окръжният съд в Ямбол уважи искането на прокуратурата и постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" за Динев. Според наблюдаващия прокурор Живко Илиев съдът е приел, че събраните доказателства обосновават предположение за авторството на деянието, както и че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Галя Тенева    
катастрофа на АМ Тракия загинали деца Енчо Динев ФК Славия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Сметката не излиза: НАП засече нови нарушения по морето

Завишени нива на канцерогена бензен в

Завишени нива на канцерогена бензен в "Люлин"

Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да разберем, че кучето ни е болно

Как да разберем, че кучето ни е болно

dogsandcats.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 10 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 1 ден
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 23 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

Китай пусна хиперреалистични, „винаги верни“ хуманоидни роботи

Любопитно Преди 44 минути

Китайската компания UBTech представи първия в света масов ултрареалистичен андроид U1. Снабден с изкуствен интелект, еластична кожа, маникюр и глас, който усеща стрес, роботът е програмиран да обича безусловно самотните хора и да им бъде верен докрай

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Захвърли протокола: Вижте в каква неочаквана роля влезе Кейт Мидълтън на Уимбълдън

Любопитно Преди 52 минути

Принцесата на Уелс възстановява най-личната си връзка и се доближава до феновете

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

Шефът на БНБ с остра критика към бюджета, предложен от правителството

България Преди 2 часа

Димитър Радев: При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Свят Преди 2 часа

Пред Висшия съдебен съвет е внесено искане за временното ѝ отстраняване като административен ръководител и прокурор

Силна първа вълна от кандидатури за селекцията 50 Best Products from Bulgaria

Силна първа вълна от кандидатури за селекцията 50 Best Products from Bulgaria

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването остава отворено до 30 септември, а първите заявки вече показват широкия спектър от български продукти с потенциал за международно признание

Жена спаси два пострадали щъркела след силната буря край Първомай

Жена спаси два пострадали щъркела след силната буря край Първомай

България Преди 2 часа

Очаква се възстановяване на гнездовата конструкция, за да могат птиците да бъдат върнати безопасно

<p>Германия&nbsp;обвинява украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите &quot;Северен поток&quot;</p>

Германската прокуратура обвинява украинските власти, че са наредили саботажа на газопроводите "Северен поток" през 2022 г.

Свят Преди 3 часа

Изявлението беше направено ден след повдигането на обвинение срещу първия заподозрян

<p>Костадинов: Ако Атанасова има морал, трябва да подаде оставка</p>

Костадинов: Ако Десислава Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка

България Преди 3 часа

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че конституционният съдия трябва да се оттегли, ако има политически морал

<p>Кремъл: Натискът срещу Украйна ще продължи</p>

Путин е получил доклад за удара по Киев

Свят Преди 3 часа

След атаката с дронове и ракети жертвите в украинската столица достигнаха 17 души.

Доналд Тръмп

Тръмп спечели над 1 млрд. долара от крипто, феновете му загубиха милиони

Свят Преди 3 часа

Мемекойнът $TRUMP и токените на World Liberty Financial се сринаха, докато семейният бизнес отчете огромни приходи

<p>Новак Джокович стресна момиче с неочаквана шега на Уимбълдън (ВИДЕО)</p>

Новак Джокович стресна момиче с неочаквана шега на Уимбълдън

Любопитно Преди 3 часа

Тенис легендата Новак Джокович за пореден път доказа защо е наричан Жокера. По време на победния си мач от втория кръг на Уимбълдън срещу Стефанос Циципас, 24-кратният шампион от Шлема уплаши до смърт подавачка на топки с артистична и неочаквана шега

Големият обрат през юли: 4 зодии ще потънат в пари и невиждан късмет

Големият обрат през юли: 4 зодии ще потънат в пари и невиждан късмет

Любопитно Преди 3 часа

Юли 2026 г. обещава да бъде период на просперитет, финансови възможности и щастливи съвпадения за няколко зодиакални знака. Те ще успеят да се възползват максимално от благосклонността на планетите

=

Ивайло Мирчев призова Десислава Атанасова да напусне Конституционния съд

България Преди 3 часа

Поводът е информацията, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев за общ полет на Атанасова и Делян Пеевски

Двама души загинаха при пожар в болница в Германия

Двама души загинаха при пожар в болница в Германия

България Преди 4 часа

Огънят е тръгнал от стая на пациент, а десетки пожарникари са участвали в овладяването на инцидента

Жена загина на пешеходна пътека в Кнежа

Жена загина на пешеходна пътека в Кнежа

България Преди 4 часа

77-годишната пострадала е починала по пътя към болницата, прокуратурата разследва случая

Мис Американа става „госпожа“: Всичко за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк

Мис Американа става „госпожа“: Всичко за сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси в Ню Йорк

Любопитно Преди 4 часа

Поп иконата Тейлър Суифт и звездата от НФЛ Травис Келси изглежда са готови за съдбовното „Да“. Властите в Ню Йорк затварят зони около „Медисън Скуеър Гардън“ за пищно частно парти с 1000 гости точно за уикенда на Деня на независимостта – 4 юли

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Ернестина Шинова на 63: Жената, която създаде най-стабилнана любовта история в българския театър

Edna.bg

Отиде си Йосиф Сърчаджиев

Edna.bg

Ето я сестрата на Ерлинг Халанд, приликата с него е убийствена (видео+снимки)

Gong.bg

"Прогнозите на звездите": Стоян Орманджиев: Тухел е на ръба, а Анчелоти може да сложи ред в бразилския хаос

Gong.bg

Отиде си големият Йосиф Сърчаджиев

Nova.bg

След пожара в „Люлин“: Столичани са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън

Nova.bg