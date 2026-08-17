България

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Щетите са заснети дни след пускането на новия участък от третата линия на софийското метро

Обновена преди 17 минути / 17 август 2026, 08:24
Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес
Източник: БТА
  • Счупени са няколко стъклени панела от навеса над входа на новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“, само дни след откриването на участъка от третата линия.
  • Стъклото е раздробено на множество малки фрагменти, но е останало в рамките на панелите, показват публикувани снимки.
  • Причината за повредите засега не е посочена в предоставения текст, така че не е ясно дали става дума за вандализъм, инцидент или технически проблем.

Официално: Откриха новите три метростанции в София

Счупени стъклени панели са се появили по навеса над входа на новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ дни след пускането на новия участък от третата линия на софийското метро.

Снимки на щетите са публикувани в социалните мрежи. На кадрите се виждат няколко повредени панела от прозрачната конструкция над входа на станцията. Стъклото е раздробено на множество малки фрагменти, но е останало в рамките на панелите.

Предстои монтаж на две нови стъкла на метростанция "Владимир Вазов", съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

Във връзка със сигналите за счупени стъкла на метростанцията от "Метрополитен" съобщиха, че е направена проверка, която е установила, че няма поражения върху закалената част на стъклата, които да доведат до евентуална опасност за гражданите. Поръчани са две нови стъкла, като доставката и монтажът се очакват между 20-ти и 30-ти август, информират от дружеството.

Вандализъм върху новата метростанция "Ген. Владимир Вазов"
15 снимки
Вандализъм върху новата метростанция Ген Владимир Вазов
Вандализъм върху новата метростанция Ген Владимир Вазов
Вандализъм върху новата метростанция Ген Владимир Вазов
Вандализъм върху новата метростанция Ген Владимир Вазов

Пускат допълнителни четири нови метровлака с разширението на третата линия

Припомняме, че на 14.08.2026 г. кметът на София Васил Терзиев откри разширението на метрото с три метростанции по бул. „Владимир Вазов". 

Четири години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметове, изпълнителни директори, но целта остана една - приемственост и стратегическо развитие на метрото, заяви кметът в петък.

Малко хора си дават сметка колко е трудна реализацията на един такъв проект и колко отборна работа се изисква, както и приемственост, за да може това да се случи, посочи Терзиев. Но ние сме тук, за да открием днес тези три нови метростанции, които да дадат на над 45 хиляди софиянци възможността да пътуват по-удобно и по-екологично, каза столичният кмет през изминалата седмица. Той подчерта, че това е отборна работа и изрази  благодарностите си към всички, които са участвали в този процес, на предишната администрация и на всички, които са се борили с проблемите в настоящата администрация. 

Столичният кмет увери, че метрото ще продължи да се развива и даде за пример работата по шестте отсечки в посока „Слатина", метростанцията в „Обеля", както и предстоящото начало на реализацията на петте отсечки по бул. „Царица Йоанна", което ще осигури връзката с Околовръстното шосе. Завършва се и проектирането на петте отсечки към „Студенски град", информира още столичният кмет. Терзиев съобщи, че е в ход планирането на разширението на метрото в посока Симеоновския лифт. Всичко това показва колко е важно метрото и как то трябва да е стратегически приоритет на всяка една администрация. Кметът изтъкна значението на приемствеността и запазването на темпото, което по никакъв начин не трябва да се губи, тъй като развитието на метрото е пряко свързано с развитието на София и с осигуряването на една добра услуга за по-качествен въздух и зелен транспорт.   

Васил Терзиев подчерта, че новата отсечка, която бе открита днес, е реализирана със средства от Плана за възстановяване и устойчивост.   

Новият участък с дължина близо три километра включва метростанциите:

  1. „Стадион Георги Аспарухов“,
  2. „Бесарабия“ и
  3. „Ген. Владимир Вазов“.

Трите метростанции са проектирани и изпълнени в съвременни, изчистени линии, които подчертават усещането за движение и динамика. Архитектурните решения са свързани и с местата, на които се намират. Метростанция „Стадион Георги Аспарухов“ е оформена в цветовете на емблематичния стадион и носи символиката, свързана с футболната легенда Георги Аспарухов.   

Разширението на Линия 3 от метростанция „Хаджи Димитър“ до ж.к. „Левски“ е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията е в размер на 282 321 041 лв. без ДДС (144,3 млн. евро). 

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