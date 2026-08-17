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Над 6200 пенсии са със запор: Къде са най-много и колко е средната сума

Данните на НОИ показват сериозни разлики между областите, като близо една трета от всички случаи са в столицата

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 август 2026, 11:24
Над 6200 пенсии са със запор: Къде са най-много и колко е средната сума
Запорите върху пенсии намаляват през 2025 г., но Перник остава с необичайно висок брой спрямо населението на областта.   
Източник: istock

6203 пенсии са били със запор към края на 2025 г., показва Статистическият годишник „Пенсии 2025“ на Националния осигурителен институт. Зад това число обаче има няколко по-интересни детайла - запорите намаляват спрямо предходната година, Перник се откроява рязко спрямо броя на жителите си, а общата сума по тези запори излиза средно около 170 евро на пенсионер.

Към края на 2024 г. НОИ е отчитал 7341 пенсии със запори, или с 1138 повече. За една година броят им е намалял с около 15,5%. Самите пенсии в страната в същото време леко се увеличават - от 2,063 млн. в края на 2024 г. до 2,077 млн. в края на 2025 г.

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Така запорите остават сравнително малка част от всички изплащани пенсии - около 0,3%.

Средно по около 170 евро на пенсионер със запор

Към 6203-те пенсии НОИ посочва обща сума от 2 065 577 лв., или около 1,06 млн. евро. Ако тя се разпредели върху всички пенсии със запор, се получават приблизително 170 евро средно на един пенсионер.

Броят на запорите намалява доста по-бързо от общата сума към тях. През 2024 г. тя е била около 1,125 млн. евро, а през 2025 г. е около 1,06 млн. евро. Тоест броят на случаите пада с над 15%, докато сумата намалява с около 6%.

Това подсказва, че средната сума на един запор е по-висока спрямо предходната година, макар от данните на НОИ да не може да се разбере каква е причината.

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София е първа по брой, Перник - спрямо населението

По абсолютен брой София-град е далеч пред останалите - 1821 пенсии със запори. Следват Перник с 447, Варна с 395 и Пловдив с 390.

Самото подреждане по брой обаче е донякъде подвеждащо, защото областите са с много различно население.

Перник има само 108 871 жители, но 447 пенсии със запори. Това прави около 4,1 запора на 1000 жители и поставя областта на първо място в страната по този показател. За сравнение, в София-град са около 1,4 на 1000 жители, а в Кюстендил - около 1,7. Данните за населението са на НСИ към края на 2025 г.

Разликата при Перник е голяма - областта е повече от четири пъти над средното за страната, ако броят на пенсиите със запори се съпостави с населението.

Подобна картина се вижда и ако сравним запорите само с броя на изплащаните пенсии. В Перник НОИ отчита 40 549 пенсии, което означава, че запор има при около 1,1% от тях. За страната средният дял е около 0,3%.

За какви дългове може да се стигне до запор

Статистиката на НОИ не разделя 6203-те случая според причината за запора. Затова от годишника не може да се каже колко са за неплатен кредит, колко за сметки или данъци.

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По принцип обаче пенсия може да бъде запорирана както за частни вземания - например просрочен кредит или неплатени сметки, така и за публични задължения към държавата или общината. От пенсиите могат да се правят удръжки и за издръжка или за възстановяване на неоснователно получени осигурителни плащания. НОИ изрично посочва, че запорите могат да бъдат по реда на ГПК и ДОПК.

Така че причините могат да са доста различни, а статистиката не позволява да се каже коя от тях е най-честа.

Пенсия до 620,20 евро е защитена

При обичайните частни вземания законът защитава дохода до размера на минималната работна заплата. През 2026 г. тя е 620,20 евро. Ако пенсионерът получава пенсия до този размер, от нея не може да се събира принудително дълг за кредит или неплатена сметка по общия ред. Дори да има наложен запор, защитената сума трябва да остане на разположение на пенсионера. Изключение има при задължения за издръжка.

Подобна защита има и при публичните вземания. ДОПК също оставя несеквестируем доход до размера на минималната работна заплата месечно при трудови възнаграждения, пенсии и други изброени доходи.

Ако пенсията е над 620,20 евро, това не означава, че цялата сума над прага автоматично се удържа. Размерът зависи от вида на задължението и правилата за конкретното изпълнително производство.

Има отделен режим и когато самият НОИ събира неправомерно получени осигурителни плащания - там размерът на удръжките се определя по други правила.

Запорите намаляват, но разликите по области остават големи

Данните за 2025 г. по-скоро показват отстъпление на запорите върху пенсии - от 7341 до 6203 за година. Разпределението им обаче е далеч от равномерно.

София закономерно води по абсолютен брой заради голямото си население. Перник е по-интересният случай - сравнително малка област, която излиза на първо място и спрямо населението, и с много по-висок от средния дял на запорираните пенсии.

Автор: Маргарита Костадинова
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