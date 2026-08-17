България

12 ранени след катастрофата с диво прасе край Крайморие

Инцидентът е станал на пътя Бургас - Маринка, а движението в района е било блокирано часове

17 август 2026, 11:47
12 ранени след катастрофата с диво прасе край Крайморие
Източник: iStock
  • 12 души са пострадали при катастрофа край Крайморие, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе. При последвал удар са ранени и хора, опитващи се да помогнат на аварирал автомобил.
  • Сред пострадалите са трима души от ударения автомобил и деветима пътници от автобуса. Има счупени ключица, ребра и гръдна кост, както и различни травми и комоцио.
  • Осем души са откарани в болница, като шестима са оставени за лечение. По данни на полицията няма опасност за живота на пострадалите, а движението в района е било блокирано за часове.

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Общо 12 души пострадаха при катастрофата на пътя Бургас - Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе.

Инцидентът е станал в района на асфалтовата база край Крайморие. Заради неочакваната преграда на платното трафикът в участъка бе блокиран часове, а шофьорите се насочваха по обходен маршрут през комплекс "Меден рудник" и село Димчево, съобщиха от ОДМВР-Бургас. 

Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в насрещното платно.

Движещ се след нея автобус спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат авариралия автомобил към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към Маринка, ударила авариралия автомобил.

Пострадали са шофьорът, неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря. Мъжът е със счупена гръдна кост, съпругата му - с контузия на гръдния кош, а дъщеря им - със счупени ключица и ребро. Ранени са и деветима от пътниците, слезли от автобуса - две жени на 18 и 21 години от Твърдица, 22-годишен мъж от Ясна поляна и шестима турски граждани на възраст между 21 и 46 години.

Осем от пострадалите са откарани в болница с различни травми, като шестима са оставени за лечение. Друга жена е настанена в „УМБАЛ - Бургас“ с комоцио. Няма опасност за живота на пострадалите

Източник: БГНЕС    
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