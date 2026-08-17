Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

Е дин от най-емоционалните дни изживя известният радиоводещ Симеон Колев - Габриела, дъщерята на бившата му съпруга Мариана Векилска от брака ѝ с Георги Донков, се омъжи. Специалният момент вдигна завесата пред силното и нетрадиционно семейство: именно Колев, който е отгледал Габи от малко момиче, бе мъжът, който я съпроводи до олтара на сватбения ден, въпреки че биологичният ѝ баща също присъстваше на събитието.

В трогателен пост във Facebook Симеон Колев сподели снимка от щастливия ден с думите: „Път. Любовта е път и никога цел или крайна точка. И в този път ние винаги ще бъдем наблизо.“

Журналистът никога не е делял Габриела от общия им син с Мариана - Момчил, който в момента учи в чужбина. Двамата с Габи поддържат изключително близки и топли отношения, независимо че Колев и Векилска са разделени от години и той вече има нова половинка до себе си.

Мариана Векилска неведнъж е описвала с хумор и топлина сложната структура на техния близък кръг. Въпреки че семейният път със Симеон Колев е приключил отдавна, уважението и подкрепата между тях, биологичния баща Георги Донков и общия им син Момчил са напълно запазени. Самата Векилска описва отношенията им с думите: „Ние сме едно голямо италианско семейство и всички се обичаме.“