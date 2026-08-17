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Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Трусовете край Симитли и Добринище са били с магнитуд 2.5 и 2.3, съобщава НИГГГ-БАН

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 1 час / 17 август 2026, 10:57
Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ
Източник: iStock
  • Два слаби труса са регистрирани в Югозападна България рано на 17 август с магнитуд 2,5 край Симитли и 2,3 югоизточно от Добринище.
  • Земетресенията са станали само 17 минути едно след друго, съответно в 03:32 и 03:49 ч. българско време.
  • Първият трус е бил на 15 км дълбочина, а вторият на 17 км. И двата са под магнитуд 3 и са определени като слаби.

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Две слаби земетресения са регистрирани в Югозападна България в ранните часове на 17 август 2026 г., показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН (НИГГГ-БАН).

Първият трус е отчетен в 00:32 часа по Гринуич (03:32 часа българско време). Епицентърът е бил на 3,3 км от Симитли. По данни на НИГГ-БАН земетресението е с магнитуд M=2.5, на координати 41.91° северна ширина и 23.08° източна дължина, с дълбочина 15 километра.

Само 17 минути по-късно, в 00:49 часа GMT (03:49 часа българско време), е регистриран втори трус с магнитуд M=2.3. Епицентърът е бил на 15,2 км югоизточно от Добринище, а дълбочината е 17 километра.

Двете земетресения са регистрирани в близък времеви интервал, но са с различни епицентрални координати. И двата труса са с магнитуд под 3, което ги определя като слаби земетресения.

Какво да правим при земетресение?

  • Какво да правим при земетресение?

Земетресението е природно бедствие, характеризиращо се с внезапно и често разрушително разклащане на земната повърхност. То се причинява от бързото освобождаване на енергия в земната кора, която създава сеизмични вълни. Тъй като земетресенията възникват без предупреждение, познаването на правилните действия преди, по време и след трус е от жизненоважно значение за намаляване на риска от наранявания и материални щети. Протоколите за безопасност са разработени въз основа на дългогодишен опит и изследвания в сеизмично активни райони.

  1. Подготовка преди земетресение

Ефективната подготовка може значително да намали опасностите. Препоръчително е всяко домакинство да разполага с авариен комплект („раница за бедствия“), съдържащ вода, нетрайни храни, аптечка с необходими лекарства, фенерче с резервни батерии, радио на батерии, свирка и копия на важни документи. В дома тежките мебели като библиотеки и шкафове трябва да бъдат здраво закрепени към стените, а тежките предмети да се съхраняват на ниски рафтове. Важно е да се разработи семеен план за действие, който включва определяне на безопасни места във всяка стая (под здрави маси, до вътрешни носещи стени) и място за среща извън дома. Членовете на семейството трябва да знаят как да спират газоподаването, водоснабдяването и електричеството.

  1. Действия по време на земетресение

При усещане на трус незабавно клекнете на пода, покрийте главата и врата си с ръце и потърсете прикритие под здрава маса или бюро. Дръжте се здраво за мебелта, докато люлеенето спре. Стойте далеч от прозорци, огледала, външни стени и висящи предмети. Не използвайте асансьор. Ако сте на открито, придвижете се до открито пространство, далеч от сгради, дървета, улични лампи и електропроводи. Ако сте в превозно средство, отбийте внимателно на безопасно място, далеч от мостове и надлези, и останете в автомобила до края на труса.

  1. Действия след земетресение

След като основният трус отмине, запазете спокойствие и бъдете подготвени за вторични трусове. Първо проверете себе си и околните за наранявания. Ако усетите миризма на газ или видите повредени кабели, незабавно напуснете сградата и спрете съответните комунални услуги отвън, ако е безопасно. Напуснете сградата спокойно, като използвате стълбите, и вземете със себе си аварийния комплект. Следвайте инструкциите на властите, които се разпространяват чрез радио или други официални канали. Не влизайте в повредени сгради, докато не бъдат проверени от експерти, тъй като вторичните трусове могат да причинят срутването им.

 

Редактор: София-Никол Николова
Източник: НИГГ-БАН    
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