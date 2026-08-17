Звезда от Серия А е в интензивно отделение след инцидент в басейн

Н ападател от елитната Серия А е бил откаран с хеликоптер в болница и е в интензивно отделение, след като почти се удави в плувен басейн в имение в Сардиния, Италия, пише Daily Mail.

Съобщава се, че в клуба му Каляри са много притеснени, след като 20-годишният френски нападател Яел Трепи трябвало да бъде транспортиран до болница с хеликоптер след инцидента, който е станал в почивен за играчите ден след мача им за Купата на Италия в петък.

Информация от вестник Unione Sarda от тази сутрин гласи: „Инцидентът е станал следобед, когато младият нападател е загубил съзнание“. Изданието споделя, че в болницата „Трепи е преминал всички необходими изследвания, които за щастие са били отрицателни“.

В официално изявление, публикувано тази сутрин, от „Каляри“ заявиха: „Каляри Калчо съобщава, че футболистът Яел Трепи в момента е хоспитализиран в болница „Сантисима Анунциата“ в Сасари, където се намира в интензивно отделение.

Клубът е в постоянен контакт с лечебното заведение и семейството на играча и следи внимателно развитието на състоянието му. В този момент мислите на Каляри са с Яел и неговото семейство. Клубът също така моли за максимално уважение към тяхното лично пространство и ще предоставя актуализации, когато има такива“.

Трепи, който отбеляза един гол в осем участия в дебютната си кампания в Серия А миналия сезон, започна като титуляр в мача срещу „Арецо“ в петък, изигравайки 54 минути.

Базираният в Сардиния тим на Каляри привлече Трепи в своята юношеска академия през 2022 г. и той стигна до първия отбор.

Футболистите на „Каляри“ получиха два дни почивка след победата над „Арецо“ с 1:0 и се очаква да подновят тренировки днес. Техният сезон в първенството започва срещу „Парма“ в събота.