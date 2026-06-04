На втора инстанция: Обвиненият за смъртта на 16-годишна в Благоевград остава на свобода

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20-годишният студент по философия Александър Георгиев, обвинен за убийство на 16-годишно момиче в Благоевград, остава на свобода без мярка за неотклонение. Това реши тричленен състав на Софийския апелативен съд, като се аргументира, че повдигнатото му обвинение е прибързано.

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На 24 май 16-годишното момиче загина след падане от петия етаж, а момче на 17, което също е полетяло от сградата, е в болница.

Апелативните магистрати посочиха, че към момента случаят се разследва интензивно, но предстои изготвяне на няколко експертизи, които биха могли да внесат яснота за това какво точно е станало.

Една от тях може да отговори на въпроса дали смъртта на момичето е настъпила от престъпно вмешателство или от нещо друго. От проведените до момента разпити това не се установява. Няма и очевидец, възприел паданията, посочи съдът.

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Също така не става ясно защо Александър Георгиев е обвинен за убийството на падналото от блока момиче, но не и за полетялото от същия апартамент момче, с което са били заедно, предаде NOVA.

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Съдът посочи, че постоянна мярка за неотклонение на обвиняем се налага тогава, когато са налице изискуеми от закона предпоставки - обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен, опасност от укриване и извършване на друго престъпление.

Тези предпоставки не са налице на този етап от разследването на случая, посочват магистратите.

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Определението на Софийския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

На първа инстанция съдът го освободи без мярка за неотклонение. Магистратите не намериха доказателства той да има общо със смъртта на момичето.

Според прокуратурата, макар и разследването да е в начален етап, има данни срещу него. Допускат обаче, че е възможно обвинението му да бъде променено.