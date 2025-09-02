България

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Обвинението срещу Илиев вече е за умишлено убийство

2 септември 2025, 14:50
Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира
Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус
Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)
Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен
„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки
Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков
Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични
Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

С ъс 199 км/ч е шофирал Виктор Илиев, който заби, шофираната от него кола в автобус на градския транспорт в София, предаде БНТ.

Докато е карал, на два пъти е вдишал райски газ от балон, съобщиха на брифинг от прокуратурата. Днес във връзка със случая се проведе работно съвещание при и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Обвинението на Виктор Илиев е актуализирано на умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на други четирима. Наказанието е от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

По случая са изготвени съдебномедицинска и техническа експертиза:

"Експертизата категорично установява, че райският газ повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са от третата до десетата секунда, но може да продължи от минута до пет", поясниха от прокуратурата.

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

Свидетели, пътували в колата, са разказали пред разследващите, че са умолявали Виктор да намали скоростта, но той не го е направил и е минал на няколко червени светофара.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но е в тежко състояние. Други двама от пострадалите пътници са с по 7 средни телесни повреди.

Бордовият компютър на автомобила е иззет и ще бъде изследван заедно с представител на фирмата-производител.

Прокуратурата е поела ангажимент да работи приоритетно по случая и да приключи досъдебното производство в двумесечен или най-късно тримесечен срок, след което делото да бъде внесено в съда.

Източник: БНТ    
Виктор Илиев автобус катастрофа
Последвайте ни
Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

pariteni.bg
Първият ДВГ с директно впръскване на LPG идва от Румъния

Първият ДВГ с директно впръскване на LPG идва от Румъния

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Любопитно Преди 6 минути

„В работата ни има определена интимност. Въображаема интимност.“

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Свят Преди 47 минути

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Любопитно Преди 1 час

Средствата ще бъдат използвани за нужди на терен и за повишаване на устойчивостта на местните общности спрямо рисковете от пожари

<p><span class="cf0">В Турция: Мъж застреля 16-годишната си приятелка&nbsp;</span><span class="cf1">&bdquo;</span><span class="cf0">без да иска&ldquo;</span></p>

В Турция: Мъж застреля 16-годишната си приятелка „без да иска“

Свят Преди 1 час

Въпреки намесата на лекарите младото момиче е починало от нараняванията си

Защо стресът ни кара да изглеждаме по-стари и по-малко привлекателни?

Защо стресът ни кара да изглеждаме по-стари и по-малко привлекателни?

Любопитно Преди 1 час

Според изследване мъжете смятат, че жените с по-високи нива на кортизол изглеждат по-малко привлекателни

<p>Мажоретка скрила тялото на бебето си в торба за боклук</p>

Арестуваха мажоретка, скрила тялото на бебето си в торба за боклук

Свят Преди 1 час

Лейкън Снелинг е обвинена в малтретиране на труп, подправяне на доказателства и укриване на раждането на бебе

<p>Защо феновете на Скалата го прекръстиха на &quot;Камъчето&quot;</p>

Скалата се разплака от 15-минутните овации за новия му филм във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Освен с филма, актьорът привлече внимание и с променената си физика, значително по-слаба и по-малко мускулеста, като мнозина го нарекоха шеговито „Камъчето“

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Алекс избра изящна рокля с воали, подчертаваща елегантната ѝ фигура и добавяща нотка на романтика и блясък

<p>По-мощен от куршум, но много по-бавен - бронираният влак на&nbsp;Ким Чен-ун</p>

Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

Свят Преди 2 часа

По-мощен от куршум, но много по-бавен

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Пари Преди 2 часа

Дигиталният асистент на Пощенска банка – бърз и доверен съветник в прехода към еврото и управлението на личните финанси

<p>Учен разкри мистерията на Бермудския триъгълник</p>

Учeн твърди, че е открил причината за мистерията на Бермудския триъгълник

Любопитно Преди 2 часа

"Ако това се случи, корабът може да потъне за две-три минути“

<p>Тейлър Суифт и Травис Келси с предбрачен договор за милиарди</p>

Предбрачният договор на Тейлър Суифт и Травис вероятно ще включва ключова клауза

Любопитно Преди 3 часа

Тейлър Суифт и Травис Келси са натрупали внушителни богатства, след като покориха върховете в своите сфери

Стрелба в блок в София, има задържан

Стрелба в блок в София, има задържан

България Преди 3 часа

Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили

<p>Кои са българите, поканени&nbsp;на мегапарада в Китай</p>

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Свят Преди 3 часа

Освен международни лидери като Путин, Вучич и Моди, някои наши сънародници също ще участват в парада

<p>Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран</p>

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

България Преди 4 часа

Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил проверка по случая

Снимката е илюстративна

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Свят Преди 4 часа

Непотвърдено видео показва как предмет пада от прозорец на най-горния етаж, предизвиквайки лавина от въпроси онлайн

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Кралица Камила призна за насилие в младежките ѝ години

Edna.bg

Пиеро Инкапие: Искам да оставя своята следа в Арсенал

Gong.bg

Колко струваше на Байер Леверкузен краткият престой на Ерик тен Хаг?

Gong.bg

Експертиза: Шофьорът, врязал се в автобус, е карал със 199 км/ч след употреба на райски газ

Nova.bg

Горещо време с гръмотевични бури в сряда

Nova.bg