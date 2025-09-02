Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

С ъс 199 км/ч е шофирал Виктор Илиев, който заби, шофираната от него кола в автобус на градския транспорт в София, предаде БНТ.

Докато е карал, на два пъти е вдишал райски газ от балон, съобщиха на брифинг от прокуратурата. Днес във връзка със случая се проведе работно съвещание при и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Обвинението на Виктор Илиев е актуализирано на умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на други четирима. Наказанието е от 13 до 20 години затвор или доживотна присъда.

По случая са изготвени съдебномедицинска и техническа експертиза:

"Експертизата категорично установява, че райският газ повлиява върху управлението на моторните движения, води до дезориентация и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са от третата до десетата секунда, но може да продължи от минута до пет", поясниха от прокуратурата.

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

Свидетели, пътували в колата, са разказали пред разследващите, че са умолявали Виктор да намали скоростта, но той не го е направил и е минал на няколко червени светофара.

Водачът на автобуса е излязъл от кома, но е в тежко състояние. Други двама от пострадалите пътници са с по 7 средни телесни повреди.

Бордовият компютър на автомобила е иззет и ще бъде изследван заедно с представител на фирмата-производител.

Прокуратурата е поела ангажимент да работи приоритетно по случая и да приключи досъдебното производство в двумесечен или най-късно тримесечен срок, след което делото да бъде внесено в съда.