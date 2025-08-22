България

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

То е настанено в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“ на апартна вентилация

22 август 2025, 10:14
Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София
Източник: БТА

О перираха в болница „Пирогов“ 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между лек автомобил и автобус на градския транспорт в София, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Операцията е била извършена от екипа на проф. д-р Николай Габровски и е част от поредица сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката. 

Оперираха един от ранените при тежката катастрофа между кола и автобус в София

Момичето е настанено в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“ на апартна вентилация.

Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия, допълват от здравното заведение. 

Вчера беше извършена операция на друг от пострадалите при инцидента - мъж на 65 години. Травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа. 

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

Лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София преди дни. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент. Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Шофиране без книжка, нарушения без последици: Как законът оставя вратички за системните нарушители на пътя

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
Пирогов катастрофа кола автобус момиче операция
biss.bg
Последни новини

България Преди 16 минути

Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев

Любопитно Преди 20 минути

Астролозите разкриват кои зодиакални знаци са създадени да бъдат най-сигурната опора в любовта

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ критикува остро предшественика си в публикация в Truth Social

България Преди 1 час

Двама непълнолетни са задържани за 24 часа

България Преди 1 час

Случаят е от ловешкото село Лесидрен

Свят Преди 1 час

„Докато стоя пред опечалените семейства на загиналите войници, не знам как да изразя съжалението и извиненията си, че не успях да защитя нашите скъпоценни синове“, добавил Ким

Свят Преди 2 часа

"Трябва да бъде оказан натиск върху Русия, за да прекрати войната", призова украинският държавен глава

Снимката е илюстративна

„Ей сега ще те запаля“: Обвиниха шофьора, който се вряза в детска площадка, преди това заплашил жена

България Преди 2 часа

Тя избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил

Свят Преди 2 часа

Най-малко 18 души бяха убити при две нападения в четвъртък

България Преди 2 часа

Те са четирима

Любопитно Преди 2 часа

Германия е страна на точността и правилата

Свят Преди 2 часа

След разговорите във Вашингтон има раздвижване на усилията за постигане на мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

Трусът е станал на дълбочина от 11 километра, с епицентър на 700 километра югоизточно от аржентинския град Ушуая

България Преди 3 часа

Какво предвиждат мерките за справяне с безводието

България Преди 4 часа

Най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние

Любопитно Преди 4 часа

Певицата представи приятеля си като свой годеник на Летните олимпийски игри

Всичко от днес

