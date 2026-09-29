Обсъждат създаването на Кодекс за социална подкрепа

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Н еобходимостта от създаване на Кодекс за социална подкрепа или изработването на ясна пътна карта за подготовката му ще бъде обсъдена днес от представители на институциите, бизнеса, синдикатите и гражданските организации.

Те ще участват в обществена консултация, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) за ефективността на социалната подкрепа в България. Събитието ще се проведе от 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет. Това съобщиха от ИСС и Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

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Очаква се в консултацията да участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Какво предвижда идеята за Кодекс за социална подкрепа

Обществената консултация е част от възложената на ИСС от МТСП и Министерския съвет задача да организира дебат за предизвикателствата и рисковете при кодифицирането на законодателството в областта на социалната подкрепа.

Ще бъде обсъдено как създаването на единен кодекс би се отразило върху адекватността на социалните плащания и организацията на системата.

Основен акцент ще бъде обхватът на бъдещия Кодекс за социална подкрепа, както и възможността различни нормативни актове да бъдат обединени в единна законодателна рамка.

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Участниците ще обсъдят и конкретните нерешени проблеми в системата, както и необходимите следващи стъпки за изграждането на по-адекватен, ефективен и интегриран модел на социална подкрепа.

Сред темите ще бъдат още ефективността на социалната система и начинът, по който се разпределят публичните средства. Ще се обсъжда и координацията между отделните форми на подкрепа и необходимите промени, така че системата да отговаря по-добре на социално-икономическите промени и кризите.

Анализите на ИСС

Дебатът ще се основава на вече изготвени становища и анализи на ИСС. В тях се посочва необходимостта от по-добра координация между отделните елементи на системата и прилагане на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост.

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Документите са резултат от диалога между работодателските организации, синдикатите и гражданските организации.

От ИСС посочват, че част от техните препоръки вече са намерили отражение в националното законодателство, включително при реформата на системата за минималните доходи.