България

Евростат опроверга, че българите пият много

Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, по-рядко консумират алкохол

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 20:01
Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“
Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия
България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот
От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините

От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините
Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество

Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество
Случаят

Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си

Б ългария е сред страните, в които ежедневната употреба на алкохол е под средното за Европейския съюз. През 2025 г. 4,6% от хората на възраст 16 и повече години у нас са консумирали алкохол всеки ден, докато средният дял за ЕС е 4,8%, показват данните на Евростат.

В ЕС 19,2% от хората са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% - поне веднъж месечно. Това означава, че общо 45,8% са консумирали алкохол поне веднъж месечно. В същото време 20,7% са пили по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през 2025 г.

Къде се пие най-много бира в Европа?

Данните показват и значителни различия между отделните държави. Ежедневната употреба е най-висока в Полша, където достига 16%, следвана от Италия със 7,9% и Белгия и Дания - по 7,5%.

Употребата на алкохол е по-честа сред мъжете. На ниво ЕС през 2025 г. 56,5% от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно, в сравнение с 35,9% от жените.

Честотата на употреба се променя и според възрастта. Ежедневно са пиели 0,8% от хората между 16 и 24 години, докато при тези на 65 и повече години делът достига 8,9%. При най-младите 44,4% или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през предходната година. При хората на 65 и повече години този дял е 40,9%.

Кои са най-големите пияници

Разлика се наблюдава и според социално-икономическия статус. Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, по-рядко консумират алкохол. При тях 47,5% никога не са употребявали алкохол или не са го правили през предходната година, докато при хората извън тази група делът е 29,9%.

Източник: Eurostat

 

Редактор: Николай Киров
Източник: Eurostat    
алкохол Евростат консумация на алкохол
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Путин подписа указ за увеличаване на армията

Путин подписа указ за увеличаване на армията

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 2 дни
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 2 дни
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България поиска от ЕС подкрепа за маслодайната роза

България поиска от ЕС подкрепа за маслодайната роза

България Преди 1 час

Страната ни подкрепи документ, иницииран от Румъния, заедно с Кипър, Унгария, Полша и Словакия

Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

Полетът на „Старшип“ на „Спейс Екс“ бе прекратен

Свят Преди 2 часа

„Старшип“ достигна планираната орбита на височина около 275 километра и успешно изведе 26-те спътника

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

България Преди 5 часа

Отделно от НАП антимонополният орган изиска обобщени данни за продажбите на горива на дребно

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

Любопитно Преди 5 часа

15 лекции, десетки въпроси и един ден, посветен на най-важните теми по пътя към родителството

Приемат заявки за помощ за отопление

Приемат заявки за помощ за отопление

Парите ни Преди 5 часа

Документите могат да се подават в над 2100 пощенски станции в страната

,

Лос Анджелис и тайната на скритите петролни кладенци

Свят Преди 6 часа

Повечето хора свързват Лос Анджелис с представите за плажове, палми и холивудски звезди. Малцина обаче знаят, че той се намира в един от най-големите региони за добив на петрол в САЩ

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 6 часа

Кои ще са следващите номинирани участници?

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

Свят Преди 7 часа

Местен жител е заснел рибата в наводненията в Сърф Сити в събота, като видеото показва как нейната гръбна перка се подава над повърхността в близост до алеята за автомобили пред дома на жена

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 7 часа

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 7 часа

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

Свят Преди 7 часа

Путин вече е в учебниците по история

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Парите ни Преди 8 часа

Потребителите ще намират тестове, предупреждения за рискове и разяснения за инвестиции, застраховане и пенсионно осигуряване

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

България Преди 8 часа

При сблъсъка по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Свят Преди 8 часа

Подразделението на майор Роберт Бровди използва дронове, системата „Делта“ и анализ на бойното поле в реално време

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

Свят Преди 8 часа

Урсула фон дер Лайен обеща целенасочена подкрепа за държавите кандидатки, „които са постигнали най-голям напредък“

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Свят Преди 8 часа

Гърция и Турция се обвиняват взаимно за нарастващото напрежение между двете страни. Става дума за териториални води, претенции за собственост и влияние в Средиземно море

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Урокът на Зоуи Салдана: Защо да кажеш НЕ е новата суперсила за всяка жена

Edna.bg

сс

Edna.bg

Криминален психолог обясни как действат групите, които манипулират съзнанието на хората

Nova.bg

Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си, убит в кемпера под Околчица

Nova.bg