Евростат опроверга, че българите пият много

Б ългария е сред страните, в които ежедневната употреба на алкохол е под средното за Европейския съюз. През 2025 г. 4,6% от хората на възраст 16 и повече години у нас са консумирали алкохол всеки ден, докато средният дял за ЕС е 4,8%, показват данните на Евростат.

В ЕС 19,2% от хората са употребявали алкохол всяка седмица, а 21,8% - поне веднъж месечно. Това означава, че общо 45,8% са консумирали алкохол поне веднъж месечно. В същото време 20,7% са пили по-рядко от веднъж месечно, а 33,5% или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през 2025 г.

Къде се пие най-много бира в Европа?

Данните показват и значителни различия между отделните държави. Ежедневната употреба е най-висока в Полша, където достига 16%, следвана от Италия със 7,9% и Белгия и Дания - по 7,5%.

Употребата на алкохол е по-честа сред мъжете. На ниво ЕС през 2025 г. 56,5% от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно, в сравнение с 35,9% от жените.

Честотата на употреба се променя и според възрастта. Ежедневно са пиели 0,8% от хората между 16 и 24 години, докато при тези на 65 и повече години делът достига 8,9%. При най-младите 44,4% или никога не са употребявали алкохол, или не са го правили през предходната година. При хората на 65 и повече години този дял е 40,9%.

Кои са най-големите пияници

Разлика се наблюдава и според социално-икономическия статус. Хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, по-рядко консумират алкохол. При тях 47,5% никога не са употребявали алкохол или не са го правили през предходната година, докато при хората извън тази група делът е 29,9%.