МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

"Това ще даде възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите", заяви премиерът в оставка Росен Желязков

21 януари 2026, 11:39
След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци
Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?
На първо четене: НС реши да закрие Комисията за противодействие на корупцията

На първо четене: НС реши да закрие Комисията за противодействие на корупцията
„Възраждане": Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс
ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът
Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"
И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки
На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

Щ е приемем предложение до Народното събрание за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Този законопроект дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България и за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура. Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът в оставка Росен Желязков.

Според него времето може да не стигне законопроектът да бъде разгледан в пленарна зала. 

НСТС обсъжда промените в Кодекса за социално осигуряване

"Това е подходът, който ще даде възможност и за натрупване в българската пенсионна система на средства за увеличаване на пенсиите в едно обозримо бъдеще за всеки гражданин", коментира още Желязков.

Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова добави, че промяната в КСО е изключително важна, като темата е била предмет на обсъждане години наред.

"Въвеждането на мултифондовия модел на практика е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изготвен е и анализ от Икономическия и социален съвет. Проучени са и практиките в други държави", каза Петкова.

Променят втората пенсия, натрупани са 16 млрд. евро

"Основната цел на законопроекта е да защити интересите на осигурените лица", подчерта тя.

Създава се възможност и за създаване на подфондове на база на които да се инвестира в изключително важни структурно-определящи проекти, разясни също финансовият министър в оставка.

Петкова изрази надежда законопроектът да бъде приет от парламента.

В понеделник Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроекта за промени в КСО.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
МС социално осигуряване законопроект Желязков
