МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

Щ е приемем предложение до Народното събрание за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Този законопроект дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България и за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика и инфраструктура. Това заяви в началото на правителственото заседание премиерът в оставка Росен Желязков.
Според него времето може да не стигне законопроектът да бъде разгледан в пленарна зала.
"Това е подходът, който ще даде възможност и за натрупване в българската пенсионна система на средства за увеличаване на пенсиите в едно обозримо бъдеще за всеки гражданин", коментира още Желязков.
Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова добави, че промяната в КСО е изключително важна, като темата е била предмет на обсъждане години наред.
"Въвеждането на мултифондовия модел на практика е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изготвен е и анализ от Икономическия и социален съвет. Проучени са и практиките в други държави", каза Петкова.
"Основната цел на законопроекта е да защити интересите на осигурените лица", подчерта тя.
Създава се възможност и за създаване на подфондове на база на които да се инвестира в изключително важни структурно-определящи проекти, разясни също финансовият министър в оставка.
Петкова изрази надежда законопроектът да бъде приет от парламента.
В понеделник Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроекта за промени в КСО.