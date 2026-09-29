България

Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

Правната комисия заседава извънредно, депутатите гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс

Василена Василева Василена Василева

29 септември 2026, 07:00
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П равната комисия в Народното събрание заседава извънредно. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени към ограничаване на т.нар. „дела шамари“.

Кабинетът гласува защита срещу делата „шамари“

Става дума за съдебни производства, използвани като средство за натиск върху журналисти, общественици и други хора, които участват в публични дебати по въпроси от обществен интерес.

Предлаганите промени са свързани с прилагането на европейска директива, приета през април 2024 г. Тя предвижда механизми за защита на хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.

Край на делата „шамари“: НС прие важна защита за журналисти и общественици

Целта е да се предотврати използването на съдебни процедури за сплашване или ограничаване на публичното изразяване по въпроси от обществен интерес.

Редактор: Василена Василева
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