Парламентът разглежда промени срещу т.нар. „дела шамари“

П равната комисия в Народното събрание заседава извънредно. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, насочени към ограничаване на т.нар. „дела шамари“.
Кабинетът гласува защита срещу делата „шамари“
Става дума за съдебни производства, използвани като средство за натиск върху журналисти, общественици и други хора, които участват в публични дебати по въпроси от обществен интерес.
Предлаганите промени са свързани с прилагането на европейска директива, приета през април 2024 г. Тя предвижда механизми за защита на хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.
Край на делата „шамари“: НС прие важна защита за журналисти и общественици
Целта е да се предотврати използването на съдебни процедури за сплашване или ограничаване на публичното изразяване по въпроси от обществен интерес.